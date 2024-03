Gorenje razbilo Celjane in vrglo rokavico Trimu

Rokometaši Gorenja so na derbiju v polni Rdeči dvorani zanesljivo premagali Celje Pivovarno Laško in imajo v boju za naslov prvakov stvari v svojih rokah.

Rokometaši Gorenja Velenja so v velikem slovenskem derbiju premagali Celje Pivovarno Laško in se s štirinajsto zmago utrdili na drugem mestu lestvice NLB. Za vodilnim Trimom Trebnje zaostajajo dve točki, pred Celjem pa imajo zmago prednosti. Velenjčani imajo ob tem z obema boljši izkupiček na medsebojnih tekmah, je poročala STA.

Dvoboj ekip, ki sta v preteklem tednu končali nastope v evropskih tekmovanjih, je zasluženo pripadel Velenjčanom. Gostje iz Knežjega mesta so vodili le na začetku tekme, sredi prvega polčasa pa je Gorenje prevzelo pobudo in na odmor odšlo s prednostjo štirih zadetkov.

Gorenje: Celje Pivovarna Laško 32:27 (17:13) Rdeča dvorana, gledalcev 1800, sodnika Sok in Lah.

Gorenje: Skok 1, Taletović; Haseljić 1, Pipp 6, Velić, Maričić, Drobež 1, Tatr, Sokolič 3 (1), Verdinek 6, Šiško 5, Jezernik, Tajnik, Slatinek Jovičič 6, Predović 3, Hriberšek; Celje: Zaponšek, Gaberšek; Perić, Marguč, Mazej 6, Cokan 6 (1), Ćirović 3, Antonijević, Marić, Janc 4, Milićević 3, Lesjak, Malović, Žabić 2, Mlakar 3, Rakita; sedemmetrovke: Gorenje 2 (1), Celje 2 (1); izključitve: Gorenje 12, Celje 12; rdeči karton: Mlakar (60.).

Razliko nekaj zadetkov so domači suvereno držali vseh drugih 30 minut. Celjani so se jim približali le na 24:21.

Pri Gorenju Velenju so trije igralci dosegli po šest zadetkov – Urban Pipp (6:6), Matic Verdinek (6:9), Enej Slatinek Jovičič (6:9), za Celje Pivovarno Laško pa sta šestkrat zadela Tadej Mazej (6:6) in Tim Cokan (6:8).

V naslednjem krogu po kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre, se pravi čez štirinajst dni, bo Gorenje Velenje gostovalo v Kopru, Celje Pivovarna Laško pa bo gostila Dobovo.

Izidi 19. kola v ligi NLB: Loka – Trimo 23:30 (Soršak 11; Jurečič 9), Dobova – Ribnica 26:35 (Rantah 7, Pintar 6; Cimerman 8, Ljevar 7), Jeruzalem – Koper 28:26 (Sok 13, Pungartnik 5; Makuc 7, Muminović 5), Slovan – Škofljica 31:25 (Pipp 8, Pajt 7; Drnovšek 6, Kljun 5), Krka – Sviš 30:21 (Vukić 6, Nikolić 5; Košir 5), Sl. Gradec – Ljubljana 33:26 (Štumpfl 6, Levc in Lampret po 5; Pernovšek in Makivić po 4), Gorenje – Celje PL 32:27 (Verdinek in E. Slatinek Jovičič in Pipp po 6, Šiško 5; Mazej in Cokan po 6, Janc 4).

FOTO: Slavko Kolar