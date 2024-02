Celje Pivovarna Laško praznih rok tudi v predzadnjem nastopu

Rokometaši Celja Pivovarne Laško tudi po 13. nastopu ostajajo brez zmage v ligi prvakov. Na gostovanju pri Portu so izgubili s 30:32 (11:14).

Porto – Celje Pivovarna Laško 32:30 (14:11) Dvorana Dragao Arena, gledalcev 1010, sodnika Nikolov in Načevski (oba Severna Makedonija). Porto: Valdes 1, Alonso 2, Oliveira, Brannberger, Silva 3, Mitrevski, Jimenez 8, Soumare, Fernandes 1, Branquinho, Llamazares, Areia 9 (3), Christensen 6, Marques, Brandao, Magalhaes 2. Celje PL: Perić 1, Marguč 3, Mazej 1, Cokan 2, Ćirović 1, Antonijević 2, Marić 1, Janc 5 (2), Milićević 10, Korže Lesjak, Zaponšek, Malović, Žabić, Mlakar 1, Rakita 3, Gaberšek. Sedemmetrovke: Porto 3 (3), Celje PL 4 (2); izključitve: Porto 0, Celje PL 6.

Celjani so najtesnejšo tekmo v evropski sezoni odigrali prav proti današnjemu tekmecu. V dvorani Zlatorog so septembra po prednosti devetih zadetkov izgubili z 29:30. Tokrat so bili le nekoliko bolj oddaljeni od prvega uspeha, Celjani pa so imeli vse do konca možnosti za vsaj točko. V drugi polovici drugega polčasa so namreč nadomestili pet golov zaostanka (15:20), nato pa z delnim rezultatom 6:1 zasukali primanjkljaj 18:22 v vodstvo s 24:23.

V zadnjih desetih minutah so bili gostitelji, ki z zmago ostajajo v igri za napredovanje v končnico, bolj natančni in zbrani ter z zadetkom 13 sekund pred koncem prišli do četrte zmage.

Strateg Celja Alem Toskić je priložnost ponudil večini igralcem, saj je prioriteta kluba zdaj liga NLB, v kateri bije boj za državni naslov s Trimom in Gorenjem, največ golov pa sta dosegla Uroš Milićević (met 10:12, 8 podaj) in Mitja Janc (5:8, 7 podaj).

Celjani bodo evropsko tekmovanje končali 7. marca doma proti danskemu Gudmeju, proti kateremu so na gostovanju doživeli drugi najnižji poraz v tej sezoni. Izgubili so s 36:38.