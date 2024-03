Časi so težki, ampak Celje Pivovarna Laško si zasluži več in mora ostati motor

V nadaljevanju preberite:

Dvajset let od osvojitve zgodovinskega naslova evropskih prvakov je rokometni klub Celje Pivovarna Laško le še bleda senca nekdanjega ponosa športne Slovenije. Jutri, ko bo ob 18.45 moštvo Alema Toskića v Zlatorogu gostilo Gudme, mu grozi, da bo prvič EHF ligo prvakov končalo brez točke s 14 porazi. Po razočaranju v Kopru ima vse manj možnosti za ubranitev naslova državnega prvaka, samo nedeljska zmaga v Velenju mu še ohranja upanje.

Razprodaja ugleda. To je vse bolj pogost izraz, ko beseda nanese na Celje. Predsednik Gregor Planteu (z njim bomo v kratkem objavili večji intervju) in direktor Miroslav Benicky trdita, da rešujeta stare grehe in da bo klub ostal na zdravih temeljih.

Kaj o stanju pri 26-kratnih prvakih menijo nekatere legende celjskega rokometa, Tone Tiselj, Slavko Ivezič, Branko Tamše, Luka Žvižej in Uroš Šerbec?