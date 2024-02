Korošci začinili ligo, zaustavili Zormanove ter razveselili Gorenje in Celje

Pošteno je zavrelo v slovenskem rokometnem prvenstvu, v pohorski lonec je svojo začimbo dodal Slovenj Gradec, ki se je znova izkazal za črno mačko Trima in mu prizadejal prvi poraz po 17. septembru lani. S tem je najbolj razveselil Gorenje in Celje Pivovarno Laško, ki sta spet povsem v igri za naslov. Zdaj so Velenjčani tisti, ki so odvisni samo od sebe ...

Ko je Trimo premagal Celje in vzel točko Gorenju, se je zdelo, da ima avtocesto do naslova. Toda v 17. kolu lige NLB je naletel na zastoj na Koroškem, kjer se je opekel že lani. Domači orli so vodili ves drugi polčas, tudi za štiri gole, trebanjskim levom pa je tri minute pred koncem izenačenje preprečila vratnica.

»Nismo se držali dogovorov in bili medli, Slovenj Gradec si je zmago pošteno zaslužil,« je poraz športno priznal reprezentant Staš Slatinek Jovičić. Ekipa Uroša Zormana si v zadnjih devetih kolih, v katerih katerih bo v naslednjem kolu gostila močno Krko, zatem pa imela še nevarni gostovanji v Ormožu in Ribnici, ne sme privoščiti spodrsljaja. Hkrati bo upala, da bo čez dva tedna Celje zmagalo v Velenju, saj ima z njim boljši medsebojni izkupiček.

Uroš Miličević dobro izkorišča minute po odhodu Anteja Ivankovića. FOTO: Slavko Kolar

Če bo Gorenje dobilo vse tekme, bo prvak, ampak tudi pred njim so mnoge čeri, pred derbijem s Celjem ga čakata še dve tekmi v evropski ligi in gostovanje v Ribnici.

Tudi branilci naslova iz Celja so spet živi, potem ko so dobili pravo dramo v Zlatorogu. Ribničani so še v drugem polčasu vodili za šest golov in kazalo je na novo blamažo zasedbe Alema Toskića. Toda ta je strnila obrambo in z goli Tima Cokana, Mitje Janca in Tadeja Mazeja prišla do polnega plena.

»Fantom lahko samo rečem, kapo dol. Borili so se do zadnjega atoma moči. Močno smo nihali. Imamo majhno število igralcev in ko se zgodi rotacija, naš ritem igre pade. Ponosen sem, pokazali smo pravi značaj,« je bil vesel Toskić, ki ga v sredo čaka gostovanje v Portu.

Slovenj Gradec je vzel skalp Trimu. FOTO: RK Slovenj Gradec

Izidi 17. kola v ligi NLB: Celje PL – Ribnica 31:29 (Mazej in Miličević po 6, Mlakar 5; Ljevar 9, Cimerman 8), Slovan – Koper 21:25 (Pajt 6; Makuc 9, Zugan 7), Loka – Jeruzalem 23:22 (Soršak 7, Dolenc 5; Sok 9), Sl. Gradec – Trimo 30:29 (Levc in Štumpfl po 7; Miklavec 6, Nešić 5), Krka – Škofljica 37:23 (Majstorović 15; Pangerc 5), Dobova – Sviš 33:31 (Rantah 8; Košir 7), Gorenje – Ljubljana (preloženo).