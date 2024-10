Gorenje v krizi, s slepimi naboji tudi proti Švicarjem

Slovenski rokometni prvaki iz Velenja so zapadli v krizo. Tako kot pred tednom pri Ademarju Leonu so bili razglašeni in izgubili že drugo tekmo v EHF evropski ligi, tokrat v svoji Rdeči dvorani. Napredovanje je močno ogroženo. Ekipi trenerja Zorana Jovičića se je zgodba podrla že v uvodnih minutah (1:6) in ni več našla poti nazaj. Luzern je bil boljši s 33:27. Koprčana Tine Poklar in Tilen Sokolič sta bila s petimi goli najboljša strelca za Gorenje, ki bo v torek želelo popraviti vtis v Švici.

Slovenski prvak iz Velenja je znova razočaral na mednarodni sceni. Po uvodnem senzacionalnem neodločenem izidu proti favoriziranemu danskemu Gudmeju je pred tednom dni proti španskemu Ademarju v Leonu doživel pravo blamažo, izjemno slab vtis pa je pustil tudi na današnjem domačem obračunu proti Luzernu in izgubil za šest golov.

Na drugi tekmi skupine A je Gudme zanesljivo premagal Ademar iz Leona s 36:23 (20:11). Po treh krogih vodi GOG Gudme s petimi točkami, Kriens je zbral štiri, Ademar dve, Gorenje pa eno točko.

Gorenje: Luzern 27:33 (14:19) Rdeča dvorana, gledalcev 1100, sodnika Jović in Arnautović (BiH).

Gorenje: Skok, Taletović; Velić 2, Pipp 1, Matanović 2, Jezernik, Maričić 1, Drobež 2, Poklar 5 (2), Starman, Tatar 4, Sokolič 5 (4), Blagotinšek 4, Slatinek-Jovičič, Jankovski 1, Lončarić; Luzern: Näf, Bonnefoi; Küttel 2, Sigrist 10 (4), Wolfisberg 1, Orbović 1, Čepić 2, Röttges, Steenaerts 1, Oertli 1, Schlumpf, Šipić 6, Langenick 5, Obranović, Idrizi 4; sedemmetrovke: Gorenje 7 (6), Luzern 5 (4);

izključitve: Gorenje 6, Luzern 6.

Velenjčani so porazno odprli dvoboj v Rdeči dvorani. Po vsega štirih minutah so zaostali z 0:4, dve minuti kasneje pa je primanjkljaj narasel na pet golov (1:6), tako da je trener Jovičić zahteval minuto odmora.

Po njej se je za kratek čas končala prevlada švicarskega podprvaka iz Luzerna, kjer je pomočnik trenerja nekdanji slovenski reprezentančni vratar Gorazd Škof, športni direktor pa Nik Tominec, sin nekdanjega slovenskega selektorja Matjaža.

Rokometaši iz Šaleške doline so se v 15. minuti približali na dva gola zaostanka (9:11), nato pa znova padli v črno luknjo. Gostje iz Luzerna so se z njimi dobesedno poigrali in jim do odhoda na veliki odmor dvakrat ušli za osem golov (9:17, 10:18).

Jovičić v drugem polčasu ni prebudil svojih varovancev, ki v nobenem trenutku niso ogrozili tekmecev iz osrednje Švice, je poročala STA.

Vratar Matevž Skok je zbral 11 obramb, a bil na »prepihu«.