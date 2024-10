Porazna predstava Gorenja v Španiji

Rokometaši Gorenja so sezono v EHF evropski ligi pred tednom dni odprli z veliko točko proti favoritom iz Gudmeja, ampak nocoj hitro doživeli hladno prho v Španiji. Ademar Leon je slovenske prvake nadigral v vseh prvinah igre in zmagal z 32:24. Predstava ekipe trenerja Zorana Jovičića v Španiji je bila porazna. Še najboljši je bil kapetan v vratih Emir Taletović. Vtis bodo lahko črno-rumene ose popravile čez teden dni, ko bodo v Rdeči gostile švicarski Luzern. Toda igra ne vliva optimizma ...

Ademar Leon: Gorenje Velenje 32:24 (14:10) Mestna dvorana, gledalcev 2238, sodnika Carmaux in Mursch (Francija). Ademar Leon: Barkhordari, Perez; Lindqvist 1, Minambres 2, Dominguez 7 (2), Wasiak 2, Sanz de Nicolo 5, Fernandez 1, Rozada, Sanchez 3, Duarte 1, Nabil 5, Alvarez, Gonzalez, Benites 5; Gorenje: Skok, Taletović; Velić 2, Pipp 3, Matanović 3, Jezernik 2, Maričić, Drobež, Poklar 3, Starman, Tatar 2, Sokolič 5, Blagotinšek 2, Jankovski 2, Lončarić; sedemmetrovke: Ademar Leon 2 (2), Gorenje 4 (4); izključitve: Ademar Leon 4, Gorenje 8.

Slovenski prvak iz Velenja je po domačem remiju proti danskemu Gudmeju na drugem dvoboju v Španiji moral priznati premoč Ademarju iz Leona. Na drugi tekmi skupine A je Gudme premagal Luzern z 39:36.

Rokometaši iz Šaleške doline so bili večino dvoboja v podrejenem položaju. Na začetku tekme so zaostali za pet golov (1:6), tega primanjkljaja v zadetkih pa v nadaljevanju nikakor niso mogli nadoknaditi.

Zoran Jovičić bo moral prebuditi ekipo. FOTO: Uroš Hočevar

Žarek upanja je posijal v končnici prvega polčasa, ko so se približali na tri gole (10:13), a že uvod v drugi polčas je pokazal, da je šlo le za preblisk. Ademar jim je že v 43. minuti ušel na deset golov (14:24) in jasno je bilo, da bosta točki ostali v Španiji, je poročala STA.

Najvišja razlika je bila 11 golov, gostje so delovali povsem nebogljeni in vdani v usodo. V velenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Tilen Sokolič s petimi goli, Urban Pipp, Vlado Matanović in Tine Poklar so dosegli po tri zadetke.

Vzdušje v dvorani je bilo gledališko in ni ustvarjalo pritiska na goste. Da njihova forma ni prava, je nakazal že prvenstveni derbi v Celju, nazadnje so Velenjčani komaj izvlekli celo kožo iz Kopra.