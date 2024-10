Celjani preskočili tudi prvake; kapetan Mlakar: Imamo še veliko dinamita

Liga NLB, 5. kolo

Izidi: Celje PL – Gorenje 29:27 (Perić 6, Mazej in Miličević po 5; Poklar 7, Sokolič 6), Slovan – Jeruzalem 35:26 (Mlivić in Jovičić po 8; Jerenec 10), Sviš – Loka 23:23 (Justin 10; Kocbek, Jesenko in Stopar po 4), Slovenj Gradec – Ribnica 32:30 (Cvetko 7, Eskeričič 6; Knavs 13), Trimo – Krško 27:22 (Grmšek 5; Jankovski 8), Koper – Krka preloženo; vrstni red: Celje 9, Slovan 8, Trimo in Sl. Gradec po 6, Gorenje 5, Krka 4, Jeruzalem in Loka po 4, Ribnica in Sviš po 3, Krško in Koper po 2.