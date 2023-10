Graščaki pozdravili lepo zmago razigranih os

Zelo dobro so rokometaši Gorenja začeli evropsko sezono. V prvem kolu EHF evropske lige so pred 800 gledalci v Rdeči dvorani zanesljivo premagali švicarskega tekmeca Pfadi Winterthur s 34:26 (19:14). Prihodnji teden bo ekipa Zorana Jovičića gostovala na Švedskem pri Sävehofu. V skupini C je še španska Cuenca.

Velenjčani so imeli škarje in platno tekme v svojih rokah od začetka do konca. S sedmimi goli (6 v prvem polčasu) je bil najbolj učinkovit Tilen Sokolič, pet jih je dodal Ibrahim Haseljić. Švicarji so imeli premoč v višini in teži, a niso mogli slediti ritmu slovenskih podprvakov, ki so tako na najboljši način pozabili sobotni poraz v derbiju proti Celju Pivovarni Laško. Deset domačih igralcev se je vpisalo med strelce, v vratih je bil razpoložen Matevž Skok. Pri gostih je bil z osmimi goli najboljši Noam Leopold.

Zoran Jovičić je dobro pripravil ekipo na evropski izziv. FOTO: Uroš Hočevar

Vzdušje v Rdeči dvorani je bilo evropskemu izzivu primerno, Šaleški graščaki pa so glasno pozdravili zmago razigranih os, ki bodo v soboto v 1. SRL gostile Koper.