Celjska legenda novi šef večnega tekmeca Gorenja

Zanimiva rošada v Rdeči dvorani. Legenda rokometnega kluba RK Celje Pivovarna Laško Roman Pungartnik je postal novi direktor največjega celjskega tekmeca RK Gorenje Velenje. To bo še popestrilo sezono, ki se je šele začela.

Na tem mestu je 52-letni Pungartnik zamenjal Davida Miklavčiča, ki mu je iztekla pogodba in nova uprava, ki jo je zapustil predsednik Janez Gams, z njim ni podaljšala sodelovanja. Pungartnik, ki je kot direktor Celja »osam« izpred nosa izmaknil naslov v sezoni 2013/14, ko je iz propadlega Minska spomladi pripeljal Miklavčiča, Uroša Bundala in Boruta Mačkovška, je podpisal triletno pogodbo.

Pungartnik je bil direktor Celja pet let, pred tem dve leti tudi direktor reprezentance. V Celju so ga lani mnogi pričakovali v celjski pisarni, toda novi predsednik Gregor Planteu je izbral Miroslava Benickyja. Pungartnik, ki je s Celjem osvojil veliko državnih naslovov od osamosvojitve do leta 2002, je kot prvi operativec v Celje pripeljal igralce, kot so Miha Zarabec, Sebastian Skube in Blaž Janc.

Portret Roman Pungartnik, Celje 18.Oktobra 2013. Foto Igor Zaplatil/delo

V zadnjih letih je bil strokovni komentator na RTV Slovenija. V prejšnji sezoni je bil tudi svetovalec v strokovnem svetu Celjanov. S prihodom v Velenje si ne bo ravno pridobil simpatij celjskih navijačev, toda v velenjskem klubu si lahko obetajo boljše čase. Gorenje bo v tej sezoni igralo v EHF evropski ligi in želelo Celju vzeti naslov državnega prvaka. Pred sezono je sicer ekipo zapustil vodja napada Domen Tajnik, ki je odšel v Pelister. Celjani so v prvem kolu lige NLB doma izgubili proti Trimu, ki bo v soboto gostil Gorenje.

Roman Pungartnik: »Prevzemam odgovorno funkcijo direktorja Gorenja, ki že dolga leta spada med najuspešnejše slovenske klube. Verjamem, da bomo nadaljevali v tej smeri tako na tekmovalnem kot tudi drugih področjih. Prepričan sem, da imamo postavljene dobre temelje. Nadaljujem na mestu, kjer so moji predhodniki končali. Verjamem v celotno ekipo, ki je zbrana v klubu od upravnega odbora, pisarne, do igralcev in strokovnega vodstva. Naredili bomo vse, da v čim krajšem času dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili. Hkrati želimo animirati čim več ljudi, da pristopijo k tej bogati tradiciji in napolnijo Rdečo dvorano.«

Pungartnik (desno krilo) je za Slovenijo zbral 171 nastopov (10. mesto) in 679 golov (4. mesto). Nastopil je na OI leta 2000 in bil član reprezentance na domačem EP leta 2004, ko je osvojila srebrno kolajno. Bil je eden prvih slovenskih rokometašev, ki se je odpravil v tujino, od leta 2002 je med drugim igral za nemške velikane Kiel, Hamburg in Gummersbach.

V sredo bo izredna skupščina Gorenja, na kateri bo izvoljen nov upravni odbor, v najkrajšem možnem času pa bo znan tudi nov predsednik kluba. V četrtek bodo na novinarski konferenci predstavili cilje za to sezono.