Francozi dolgujejo Hrvatom zaboj šampanjca

Islandci očitno še niso slišali za rokometni pregovor, da Hrvatov ne gre nikdar odpisati. Potem ko so razbili Francijo in si na široko odprli vrata polfinala 15. evropskega prvenstva, so si jih zaloputnili s porazom proti hrvaškim kavbojem z 22:23 (12:10).

Islandci so v prvem polčasu vodili že za pet golov, v drugem pa padli v krizo in zaostali za pet. Vrnili so se v vodstvo z 22:21, v končnici pa ponovno popustili in izgubili za zadetek. S tem so izgubili realne možnosti za boj za kolajne.

Hrvatom, ki so osvojili prvi točki v drugem delu, so Francozi zdaj dolžni zaboj najboljšega šampanjca. Če bodo zvečer premagali Črno goro (20.30), bodo spet na konju in v igri za zlato.

Za igralca tekme je bil izbran Tin Lučin, strelec šestih golov, Ivan Čupić in Ivan Martinović sta zadela po petkrat. V vratih se je izkazal veteran Ivan Pešić s 15 obrambami.

Tin Lučin je bil izbran za igralca tekme. FOTO: Attila Kisbenedek/ AFP

Ob 18. uri bo v skupini I v Budimpešti tekma med Dansko in Nizozemsko.