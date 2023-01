Hrvaška v skoraj izgubljenem položaju

Na moškem rokometnem svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem je znanih šest od osmih četrtfinalistov. Potem ko so si v petek mesto med osem zagotovile Španija, Francija in Švedska, so si ga danes še Egipt, Nemčija in Norveška. V skupini 3 je Norveška premagala Katar s 30:17 in ostala stoodstotna, Kristian Bjørnsen in Gøran Johannessen sta bila s šestimi goli prva strelca Skandinavcev. Prav tako je pri popolnem izkupičku Nemčija, ki je proti Nizozemski slavila s 33:26. Juri Knorr je dosegel devet golov za Nemce. Na prvi tekmi je Srbija z 28:22 odpravila Argentino, pri čemer je Bogdan Radivojević tekmo končal s šestimi goli za zmagovalce.

Na vrhu skupine 4 je s stoodstotnim izkupičkom Egipt, ki je tokrat pokoril še Bahrajn s 26:22. Jehia Eldera je bil s petimi goli najboljši strelec Egipta, ki se bo za končno prvo mesto v skupini čez dva dni pomeril z Dansko. Branilka naslova je danes na prag četrtfinala prišla po zmagi nad ZDA s 33:24, zanjo pa je Lukas Lindhard Jørgensen prispeval osem zadetkov.

V tej skupini je še Hrvaška tudi po zaslugi šestih zadetkov Marina Jelinića s 34:26 odpravila Belgijo. Prav Hrvaška lahko še ujame na drugem mestu Dansko, s katero sta se v tem delu tekmovanja razšli z neodločenim izidom. Toda Danci imajo dve točki več in precej boljšo razliko v zadetkih, Hrvati pa bodo svojo poskusili izboljšati proti Bahrajnu v zadnjem krogu.

Ahmed Mesilhi in njegovi egiptovski soigralci se veselijo uvrstitve med najboljših osem na svetu. FOTO: Andreas Hillergren/AFP

Španija in Francija za sam vrh

V nedeljo bo na sporedu zadnji krog v skupinah 1 in 2. V prvi bo Slovenija igrala proti Črni gori, Iran proti Poljski, Španija in Francija pa bosta obračunali za prvo mesto v skupini. V drugi pa Portugalska, Islandija in Madžarska ostajajo v igri za drugo mesto. V zadnjem krogu bo Portugalska, ki je pri petih točkah, igrala proti že četrtfinalistki Švedski, Islandija in Madžarska, ki imata po štiri točke, pa proti Braziliji oziroma Zelenortskim otokom.

V predsedniškem pokalu, kjer igrajo reprezentance, ki bodo zasedle mesta od 25 do 32, so danes igrali tekmi v skupini II. Maroko je na prvi tekmi z 28:27 odpravil Alžirijo in je pri dveh točkah pred zadnjim krogom, vodi pa Tunizija s štirimi točkami, zadnji dve je dobila za zmago s 33:28 proti Severni Makedoniji. V skupini I pa imata po dve zmagi Južna Koreja in Čile, še brez točke pa sta Savdska Arabija in Urugvaj. Znano pa je že, da bo za 25. mesto igrala Tunizija, za 31. pa Alžirija.