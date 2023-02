Incident ciprskih navijačev ni vrgel iz tira rokometašev Gorenja

Rokometaši Gorenja so na povratni tekmi osmine finala evropskega pokala s 27:21 (13:11) premagali moštvo Sabbianco Anorthosis Famagusta in se uvrstili v četrtfinale. Že prvo tekmo so na Cipru dobili z 31:26.

Velenjčani, ki so v prejšnjem kolu izločili igralce Partizana, so v svoji Rdeči dvorani potrdili preboj med najboljšo osmerico v tretjem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju v rokometu. Potem ko so si na prvi tekmi priigrali pet golov prednosti, so izbranci Zorana Jovičića pred svojimi navijači v drugem polčasu dokončno zlomili odpor tekmecev.

Dvoboj slovenske in ciprske ekipe ni minil ob mirnem dogajanju, po dobrih osmih minutah so prekinili tekmo, ker so neznanci v dvorano vrgli dimno bombo, tako da so morali objekt prezračiti. Po prisilnem premoru sta ekipi kazali dokaj izenačeno predstavo, v 21. minuti pa si je Gorenje prek Domna Tajnika prvič na tekmi priigralo tri gole naskoka (9:6). Na glavni odmor pa so gostitelji odnesli dva zadetka prednosti oziroma skupaj zanesljivih sedem.

Tajnik je v 34. minuti spet poskrbel za najvišjo domačo prednost (16:12), ko pa je Kenan Pajt v 45. minuti zadel za 21:16, je bil član četrtfinala praktično znan. Tajnik je zatem z zaporednima goloma še povečal prednost na 23:16, tako da je bil zaključek tekme le še formalnost. Največja razlika je znašala osem golov.

Pri Gorenju je bil s petimi goli najuspešnejši Tajnik, pri gostih pa sta Slovenca Domen Sikošek Pelko in Jaka Špiljak zbrala štiri oziroma tri gole.

»Tekma je bila zelo napeta od vsega začetka, tudi zaradi incidenta gostujočih navijačev. Vedeli smo, da bomo kljub izenačenim uvodnim minutam naredili razliko, saj se oni z nami težko kondicijsko kosajo. Mi smo iz minute v minuto stopnjevali ritem, veliko rotirali ter s hitrimi in lahkimi zadetki tekmo končali po naših željah,« je izjavil Matevž Skok.

Nejc Hriberšek je dodal: »Danes smo odigrali odlično. Vseh šestdeset minut smo bili zbrani tako v obrambi kot v napadu, tako da smo zasluženo napredovali. Hvaležen sem trenerju za minutažo in zelo vesel svojega prvega evropskega zadetka.«