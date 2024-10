Izkušnje odločile proti olimpijskim zmagovalkam

V nadaljevanju preberite:

Norvežanke so v rokometu olimpijske in evropske prvakinje, v finalu lanskega svetovnega prvenstva so izgubile s Francozinjami. V skladu norveške reprezentace je sedem igralk kluba Storhamar, vratarki Eli Marie Raasok in June Krogh, levo krilo Kristin Venn, srednja zunanja igralka Mia Svele, desna zunanja Mathilde Rivas Toft, leva zunanja igralka Kjerstin Boge Solås in krožna napadalka Ane Høgseth, resda pa nobena od njih ni bila v izbrani vrsti, ki se je v Parizu okitila z olimpijskim zlatom. Toda, pozor, takšna ekipa je padla v Stožicah, Krim Mercator je dobil tekmo 4. kola lige prvakinj. Več v članku.