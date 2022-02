Kavčarje bomo prepričali z rezultati in dihali kot zedinjena Slovenija

V nadaljevanju preberite:

»Selektorska vloga je čast in predvsem odgovornost. Ni igračka, ki ti jo da nekdo v roke in se malo zabavaš z njo. Ker nimamo časa za eksperimente, je najprej treba spremeniti miselnost. Dejstvo je, da fantje potrebujejo malo tršo roko. Ne moremo se božati in si govoriti, da je vse v redu. Vem, da igralci niso čez noč pozabili igrati rokometa, vsi so v vrhunskih klubih. Če bom spet zanetil to iskrico v njih, bomo naredili velik korak,« je v prvem intervjuju za Delo v vlogi novega selektorja slovenske reprezentance povedal Uroš Zorman. Kaj meni o svoji dvojni vlogi kot trener Trima, kaj o sodelovanju s Celjem Pivovarni Laško, kaj o odnosu do Rokometne zveze Slovenije? Koga vidi v trenerskem štabu?