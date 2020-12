Kiel in Zarabec na rokometnem Mt. Blancu

Kiel je nadigral Barcelono za četrti naslov evropskega prvaka.



Edini slovenski strelec v finalu je bil zmagovalec Miha Zarabec.



Čeh Filip Jicha je pri 38 letih pokazal, da je iz pravega trenerskega testa.

Miha Zarabec je dosegel prvi gol na tekmi in prispeval velik delež k zmagi Kiela.

Kiel končal nemško sušo

Handball - EHF FINAL4 Men's Handball Champions League - Final - THW Kiel v FC Barcelona HB - Lanxess Arena, Cologne, Germany - December 29, 2020 Barcelona's Blaz Janc, Jure Dolenec and Alex Pascual Garcia look dejected after losing the Champions League final REUTERS/Thilo Schmuelgen Foto Thilo Schmuelgen Reuters

Pa se je našel nekdo, ki je vzel mero Barceloni. Kiel se je spustil v divji dir z ekipo, ki prej v ligi prvakov 22 tekem ni poznala poraza, in osvojil četrti naslov evropskega prvaka, prvega po letu 2012. Eden od junakov nemških prvakov je bil slovenski adut, ki je pri 29 letih dočakal največjo klubsko lovoriko. Več kot dober obet pred bližnjim svetovnim prvenstvom v Egiptu.Kliči S za slavje, bi lahko rekli. V zadnjih petih letih le enkrat ni bilo zmagovalca sklepnega turnirja EHF lige prvakov, v kateri ni bilo Slovenca. Leta 2016 se je četrtega naslova veselils Kielcami, leta 2018 je bil z Montpellierom najboljšiin lani z VardarjemLetos je niz rojakov nadaljeval Skubetov sokrajan iz Trebnjega Zarabec, ki je bil zelo pomemben mož v ekipi, Čeha, ki je končal prevlado španskih trenerjev. Špancem je vzel glavno orožje, nasprotni napad, a jim hkrati vsilil ritem, ki jih je zmedel in iztiril. Zaro je dosegel prvi gol na tekmi ...Barcelona je bila neprepoznavna, to velja tudi za slovenska reprezentantain, oba sta imela strel 0:2 (ni igral). Ekipa trenerja, ki je bila v vlogi velikega favorita F4, je bila izgubljena, že po manj kot tretjini tekme zaostala za štiri gole (9:13) in ni našla poti nazaj., ki je Kiel zapustil v slabih odnosih, je bil jalov (strel 1:5), podobnoin. Nad vodo je Katalonce držal le(10 golov), v vratih pa(9 obramb v drugem polčasu).Ampak Nemci niso popustili kot pred tem v polfinalu z Veszpremom, ko so skoraj zapravili nemogoče, temveč iz minute v minuto postajali bolj samozavestni. Šved, ki je v Kielu že osem let, je ob vstopu v zadnjo četrtino dosegel enega od osmih golov za najvišje vodstvo s 26:21 in španski zvezdniki so odtlej le še brezglavo streljali proti vratom, v katerih je bil vse bolj vroč danski as(14 obramb). Kielova igralska legenda Jicha (38 let) in njegovi fantje so lahko že precej pred zadnjo sireno veselili četrtega naslova po letih 2007, 2010 in 2012.Barcelona na drugi strani še ni dočakala jubilejnega desetega, prvega po letu 2015, in bo novo priložnost iskala ob koncu zdajšnje sezone. S polletno zamudo se je namreč končala sezona 2019/20, v kateri so bili slovenski prvaki iz Celja Pivovarne Laško med osmoljenci, saj so se po šestih letih uvrstili v osmino finala, a je tekmi s poljskimi Kielcami preprečil koronavirus.Kiel je postal prvi evropski prvak iz Nemčije po Flensburgu s slovenskim selektorjemleta 2014. Flensburg je takrat ugnal Kiel. V prejšnjih štirih letih pa v Kölnu, kjer se običajno zbere več kot 20.000 navijalev, sploh ni bilo nemškega kluba.Uspeh Kiela je toliko večji, če upoštevamo, da so zebre v drugem polfinalu morale igrati podaljšek proti silno močnemu Veszpremu, medtem ko je Barcelona pred tem dokaj suvereno premagala bledi Paris Saint-Germain. Ta je potem le osvojil 3. mesto z zmago proti Madžarom. Oboji pa še vedno kljub silnim vložkom niso dočakali evropske slave.Škoda za Veszpremova igralcain, ki sta še enkrat več ostala praznih rok. Sta pa oba pokazala dobro formo pred začetkom priprav na SP, Blagi je bil glavni mož v obrambi, Gaši je na dveh tekmah dosegel 11 golov, daleč največ med šestimi Slovenci na najbolj čudnem F4.