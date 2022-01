Kiril Lazarov: Slovenija je novi športni fenomen

Kiril Lazarov je največji makedonski športni junak, pravijo mu Kiro Veliki po antičnem grškem osvajalcu iz Severne Makedonije. Je najboljši strelec v zgodovini evropskih prvenstev in glavni »krivec« za dva boleča poraza Slovencev. Tokrat se bo nadnje podal v dvojni vlogi – selektorja in igralca.

Makedonci so leta 2012 na EP v Srbiji premagali Slovenijo na tekmi za peto mesto in četi Borisa Deniča vzeli sanje o nastopu na OI v Londonu. Leta 2018 je prva tekma EP na Hrvaškem prinesla šok reprezentanci Veselina Vujovića. Lazarov je zbral že 237 nastopov za Makedonce in dosegel neverjetnih 1709 golov. Koliko časa bo pri 41 letih prebil na igrišču danes, je vprašanje. Morda bo bolj pomembna vloga ob njem. Da ima v sebi nekaj več tudi v trenerski vlogi, je dokazal, ko so Makedonci v kvalifikacijah za ta EP premagali svetovne prvake iz Danske.

Toda član Nantesa se zaveda, da je pred njim zelo težka naloga, še posebej, ker je covid zdesetkal njegovo vrsto. »Manjka nam deset igralcev, štirje niso cepljeni, štirje so okuženi in dva poškodovana. Ampak ne iščem alibijev, imamo kakovostno reprezentanco in ne izobešamo bele zastave,« je na novinarski konferenci povedal Lazarov, ki je med pripravami ostal brez okuženih Nikole Mitrevskega (prvi vratar), Marka Kizića, Goceta Ojleskega in Mihajla Mladenovića, poškodovana sta Nikola Markoski in Dejan Manaskov.

»Pripravljeni smo na vse. Dolgo smo že skupaj in dobro smo delali. Zdaj ni čas za tarnanje. Moramo pa vedeti, da je pred nami Slovenija, ki ima igralce v klubih, kot so Kiel, Barcelona, Kielce, Veszprem in Szeged, kar pove vse o njihovi kakovosti. Ob tem jih vodi priznan strokovnjak Ljubomir Vranješ. Lahko mu zavidam, ker ima izdelane in izkušene igralce, ki jih je treba samo uglasiti. Brez dvoma so Slovenci favoriti in zelo jih spoštujemo. Ampak mi smo Makedonija in naredili bomo vse, da bi jih presenetili,« je odločen Lazarov, ki je po SP 2021 zamenjal Danila Brestovca.

Slovenija je zanj športni fenomen. »Slovenija v zadnjem času blesti tako v kolektivnih kot individualnih panogah, kar je neverjetno za tako malo državo, kot da en uspeh sproži drugega,« je tekmecem laskal Lazarov, ki je podobno kot Vranješ letos ostal brez obeh pripravljalnih tekem z Izraelom.

Z njim se je strinjal eden od glavnih igralcev Filip Taleski. »Slovenija je velik favorit. V zadnjih letih je vselej v krogu kandidatov za kolajne tako v rokometu kot drugih športih. Na nas je, da se borimo in pustimo srce na igrišču, na koncu pa naj se zgodi, kar se mora,« pravi levi zunanji igralec, na katerega v prihodnosti računa Lazarov, ki ga čaka prenova reprezentance. »Naš cilj je zgraditi ekipo, ki bi se v naslednjih desetih letih redno uvrščala na velika tekmovanja,« dodaja legendarni Kiro, ki je pred kratkim izdal biografijo s pomenljivim naslovom: Vedno na zmago.