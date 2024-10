Krimovke dosegle četrto zmago v nizu

Rokometašice Krima Mercatorja so v 4. kolu skupinskega dela lige prvakinj v Ljubljani premagale norveški Storhamar s 25:23 (11:12). Ljubljanska ekipa je dosegla četrto zmago v nizu v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Pred tokratno zmago nad Storhamarjem je ugnala še hrvaško Podravko Vegeto, danski Nyköbing in romunsko Bistrito. Naslednjo tekmo bo igrala 12. oktobra, ko bo gostila romunsko Bukarešto.

Ljubljanska ekipa je na najboljši možni način odprla tekmo v Stožicah. Z granitno obrambo in raznovrstno igro v napadu je v četrti minuti povedla s 4:1, nato pa se ji je povsem ustavilo. Po nepolnem petem krogu trenutno tretjeuvrščena ekipa norveškega prvenstva jo je štiri minute kasneje ujela (4:4), po obojestransko raztrgani in neučinkoviti igri pa je kar desetminutni strelski post krimovk prekinila Tjaša Stanko za vodstvo s 5:4.

Zelo pomemeben delež je prispevala tudi Alja Varagić. FOTO: Voranc Vogel

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na klopi ljubljanske ekipe Dragana Adžića so v 18. minuti prvič na tekmi zaostale (5:6), po povsem enakovredni predstavi pa so se na veliki odmor odpravile z zaostankom gola (11:12). Krimovke so v 36. minuti povedle s 14:12, tudi po zaslugi štirih zapravljenih sedemmetrovk skandinavskih tekmic. A njihovo veselje je bilo kratkotrajno, znova so padle v krizo, kar so gostje izkoristile in jim štiri minute kasneje prvič ušle na dva gola (15:17).

Domače igralke so nato le strnile svoje vrste ter po golih Alje Varagić in Tamare Mavsar v 42. minuti izenačile na 17:17. Storhamar je v 51. minuti znova povedel za dva gola (20:22), a ga je Krim štiri minute kasneje ujel po dveh golih črnogorske krožne napadalke Tatjane Brnović.

Krim Mercator – Storhamar 25:23 (11:12) Dvorana Stožice, 3715 gledalcev, sodnika Dojčinov, Gorecov (oba Bolgarija). Krim Mercator: Arenhart, Pandžić, Stanko 2, Gros 1, Zaadi 1, Mavsar 5, Pogorelc, N'Diaye, Gutirrez Bermejo, Varagić 5, Horaček 7, Ngombele, Brnović 4, Ignjatović, Erceg, Grbić; Storhamar: Raasok, Hogseth, Monne, Rivas-Toft 4 (1), Venn 5, Abdula 3, Enkerud, Löfqvist 3, Svele 2, Ellertsen 1, Jacobsen, Obaidli 4, Boge Solaas 1, Mastad, Krogh; sedemmetrovke: Krim Mercator -, Storhamar 5 (1); izključitve: Krim Mercator 10, Storhamar 6 minut.

Do zadnjega zvoka sirene se je v Stožicah odvijal ogorčen boj za vsak košček igrišča, v prelomnih trenutkih dvoboja pa je bilo nekaj več preudarnosti na strani Ljubljančank. V izteku predzadnje minute je Varagićeva povišala na 24:23, končni izid pa je nekaj sekund pred koncem tekme, potem ko so po minuti premora zaustavile zadnji napad gostij, postavila Stankova.

Pri krimovkah sta bili najbolj učinkoviti Francozinja Tamara Horaček s sedmimi goli, Tamara Mavsar in Alja Varagić sta za zmago prispevali po pet zadetkov. Brazilska vratarka Barbara Arenhart je zbrala 12 obramb.