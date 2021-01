Krimovke še drugič izgubile proti Francozinjam

Liga prvakinj, 11. kolo

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenski prvak Krim Mercator je v 11. kolu lige prvakinj v Ljubljani izgubil s francoskim Metzem z 22:26.Ljubljančanke po današnjem porazu proti Metzu zasedajo nehvaležno sedmo mesto, ki ne omogoča nadaljevanja tekmovanja med evropsko klubsko elito.Varovankeso še drugič v sezoni morale priznati premoč favoriziranim Francozinjam, na nesrečo krimovk pa je v tem krogu še danski Esbjerg v gosteh ugnal moštvo madžarskega Ferencvarosa in skočil na šesto mesto.Krimovke so sicer dobro začele in po zadetkupovedle s 3:1. Podobno kot na prvi tekmi v Franciji, pa so igralke Metza dvignile ritem v nadaljevanju polčasa in hitro prišle do vodstva po zadetkuza 5:4.Prednost gostij je nato narasla na štiri gole, domačinke pa so imele priložnost, da bi po sedemmetrovki znižale na minus tri, a so tudi tretjo najstrožjo kazen v prvih 30 minutah zapravile.Prve minute drugega dela so pripadle Francozinjam, ki so z delnim izidom 3:0 pobegnile na plus sedem. Šele po šestih minutah in pol so krimovke prišle do prvega gola in znižanja na 11:17.Rokometašice Metza so po zadetkupovedle za osem golov (20:12), nato pa so domače zaigrale bolje. Štiri minute pred koncem so po zadetkuprišle na tri gole zaostanka, a bližje kljub neprepričljivi igri Francozinj niso mogle. Razlika je na koncu znašala štiri gole.Pri Krimu je bila najboljša strelka Oceane Sercien-Ugolin s petimi goli, pri Metzu pas petimi goli.Ljubljanska ekipa bo v naslednjem krogu v nedeljo, 24. januarja gostovala pri Esbjergu.Krim Mercator - Metz 22:26 (10:14)Rostov-Don - Bietigheim 27:21 (15:9)Bukarešta - Kristiansand 22:29 (9:14)(Barbara Lazović 3 goli za Bukarešto)(Elizabeth Omoregie brez gola za Bukarešto)Ferencvaros - Esbjerg 24:28 (12:13)