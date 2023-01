Krimovke po drugi zaporedni zmagi spet dihajo s polnimi pljuči

Rokometašice Krima Mercatorja so v 10. kolu skupinskega dela lige prvakinj v skupini A premagale nemški Bietigheim. Ljubljančanke bodo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrale čez šest dni, ko bodo gostovale pri Ferencvarosu. Izbranke Dragana Adžića so na pomembni tekmi premagale nemško zasedbo in se po četrti zmagi v sezoni prebile na želeno šesto mesto na lestvici, ki zagotavlja nadaljevanje tekmovanja. Pred njimi so romunska Bukarešta s 17 točkami, norveški Kristiansand s 15, danski Odense s 14, Bietigheim z desetimi in madžarski Ferencvaros z devetimi točkami.

Krim Mercator : SG BBM Bietigheim 35:28 (19:14) Dvorana Tivoli, gledalcev 1150, sodnici: Antić, Jakovljević (obe Srbija). Krim: Radosavljević, Jurič, Radičević 10 (3), Stanko 1 (1), Pineau 1 (1), Abina, Žabjek, Dmitrijeva 12, Arenhart, Klemenčič, Ljepoja 2, Ngombele, Lazović 2, Risović, Rosiak 6, Svetik 1. Bietigheim: Gassama Cissokho 2, Meyer 1, I. Smits 1, Kündig 3, Szikora, Kudlacz-Gloc 5, Naidzinavicius 4 (3), Dulfer 1, X. Smits 1, Jensen Östegaard 2, Maidhof 3 (1), Behrend 5, Goncalves Dias Moreschi. Sedemmetrovke: Krim 7 (5), Bietigheim 5 (4). Izključitve: Krim 12, Bietigheim 4 minute. Rdeči karton: /.

Če so krimovke na prvi medsebojni tekmi v Nemčiji izgubile s 23:30, pa so tokrat že v prvem polčasu postavile trdne temelje za pomembni točki, v drugem pa znale obdržati pridelano. Po današnji tekmi bodo Ljubljančanke v nadaljevanju gostovale pri Ferencvarosu in Kristiansandu, doma pa se bodo pomerile z Banikom in Bukarešto. Ljubljančanke so na tekmi prvič povedle pri 4:3, potem ko je tri zaporedne gole dosegla Jovanka Radičević. Nalet je domača ekipa nadaljevala, z dvema goloma Darje Dmitrijeve in enem Aleksandre Rosiak je bilo v deveti minuti že 7:3. Slednja ob prednosti igralke več v 12. minuti zadela tudi že za 9:4.

Igra tigric z miškami

Dmitrijeva je ob učinkoviti igri Krima (dotlej so domače zadele kar deset od 12 strelov, tekmice pa le štiri od 14) v 14. minuti še povečala prednost na 10:4, Maja Svetik pa je nemško obrambo matirala v 16. minuti za 11:4. Radičevićeva je v 20. minuti poskrbela za prvo vodstvo z osmimi goli (14:6), ista igralka pa je ob igri mačke z mišjo zadela tudi za 16:7 v 23. minuti. Končnica pa je v domačo vrsto prinesla nekaj slabšo predstavo, kar so gostje znale izkoristiti za približanje, ekipi sta na glavni odmor šli pri petih zadetkih razlike.

V uvodu drugega polčasa so domačinke spet malce okrepile vodstvo in tekmice zanesljivo držale na varni razdalji. Dmitrijeva je tako v 41. minuti spet zadela za vodstvo s +9, sledilo pa je nekaj slabših minut, v katerih so se Nemke devet minut pred koncem približale na pet golov. Pomagali nista niti dve minuti odmora, za nameček je bila izključena še Valentina Klemenčič, toda na srečo domače vrste je Radičevićeva le prekinila nemški niz in v 55. minuti zadela za 31:25. To pa je bila dovolj visoka razlika za zadnje minute.

Pri domačih, pri katerih je Barbara Arenhart zbrala 13 obramb, sta bili neustavljivi Dmitrijeva z 12 in Radičevićeva z 10 goli, pri gostjah sta Karolina Kudlacz-Gloc in Jenny Behrend zadeli po petkrat.

Dmitrijeva: Dolge priprave ključ do ekipne predstave

»Zelo sem ponosen na tokratno predstavo naše ekipe. Dosegli smo 35 zadetkov, kar je proti tako močni ekipi, kot je Bietigheim, zelo dobro. To govori o naši izjemni energiji in želji po zmagi. Velika zahvala tudi navijačem, ki so bili danes naša osma igralka,« je dejal Adžić.

»Tekma je bila zahtevna. Pripravljale smo se zelo dolgo, od lanskega leta. Mislim, da je bil to ključ do ekipne predstave, ki smo jo prikazale. Leto 2022 smo končale z zmago in z zmago smo začele tudi leto 2023. Verjamem, da bomo tako tudi nadaljevale,« pa je povedala Dmitrijeva.