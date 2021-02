Krimovke skupinski del sklenile s porazom

Liga prvakinj, skupina A

Standings provided by SofaScore LiveScore

Rokometašice Krima Mercatorja so na zadnji tekmi skupinskega dela lige prvakinj v Tivoliju izgubile proti Kristiansandu s 30:37.Krimovke so bile že pred dvobojem obsojene na sedmo mesto v skupini A in bodo v osmini finala igrale z drugouvrščeno ekipo skupine B, moskovskim CSKA-jem.Tokratni dvoboj s Kristiansandom je po usklajevanju ekip glede lokacije potekal v Tivoliju, v vlogi gostitelja pa je bil švedski predstavnik.Ljubljanska ekipa je v prvem polčasu dobro konkurirala švedski ekipi in dosegla prve 4 gole na tekmi, prednost pa zadržala vse do 14. minute, ko so tekmice izenačile na 8:8.Nadaljevanje polčasa je postreglo z izenačeno igro. Kristiansand je sicer povedel z 11:8, a so Krimovke hitro ujele priključek, s tremi zaporednimi goli izenačile izid in kasneje povedle z 12:11, a je zaključek pripadel Švedinjam, ki so polčas dobile s 16:15.Ljubljančanke so bile do 35. minute še v igri za zmago, ko so imele le dva gola zaostanka (19:21), nato pa so tekmice zagospodarile na igrišču, pobegnile z delnim izidom 6:2 (26:21), pred zadnjimi dvanajstimi minutami pa je bila razlika že šest golov (32:26).Pri Kristiansandu je bila najboljša strelkaz 11 goli, pri Krimu jih je prav toliko dosegla»Začeli smo zelo dobro, realizirali, kar smo se dogovorili v slačilnici, tudi napadalno smo bili uspešni. V nadaljevanju nismo mogli sestaviti obrambe. Norvežanke so bile razpoložene s krilnih položajev, česar nam ni uspelo zaustaviti. Žal tudi priključka v drugem delu nismo našli. Razočaran sem nad našo igro v obrambi. V nadaljevanju nas čaka CSKA, ki nam bolj leži, a bi bil vsak tekmec težak, saj odločata le dve tekmi,« je po tekmi povedal trener KrimaMetz - Bukarešta 25:22 (16:12)Rostov-Don - Ferencvaros 26:24 (12:12)Kristiansand - Krim Mercator 37:30 (16:15)