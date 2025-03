Krimovke so se od Evrope poslovile z zmago

Rokometašice Krima Mercatorja so na povratni tekmi za uvrstitev v četrtfinale lige prvakinj premagale nemški Ludwigsburg s 26:23 (10:11), a vseeno končale evropsko sezono. Na prvi tekmi so Nemke namreč doma zmagale z 31:21 in se v seštevku obeh tekem uvrstile v nadaljevanje tekmovanja.

Po slabi predstavi v Nemčiji so se v taboru Kirma zavedali, da jih čaka težka naloga. Na drugi tekmi so lovile deset golov minusa; razlike v seštevku jim na koncu ni uspelo izničiti, so se pa na zadnji domači tekmi evropske sezone pokazale v bistveno boljši podobi in se poslovile z zmago.

Pri domačih sta bili najbolj razpoloženi Ana Gros z desetimi zadetki in Tjaša Stanko s šestimi.

Ana Gros: »Dobra predstava z naše strani, borile smo se od prve do zadnje minute, imele smo celo že pet golov razlike v drugem polčasu. Ampak deset golov je bilo preprosto nedosegljivih oziroma zelo težko dosegljivih. Morda bi si morale v prvem polčasu priigrati še kakšen gol več, da bi lahko parirale v drugem. Z današnjo predstavo sem seveda zadovoljna, na splošno pa je vseeno veliko razočaranje. Je, kar je, smo razočarani, upamo, da se bomo nekaj naučili.«

Skupne zmagovalke slovensko-nemškega obračuna se bodo v četrtfinalu pomerile z Györom. Madžarska ekipa je doslej šestkrat slavila v ligi prvakinj, nazadnje v minuli sezoni 2023/24. V četrtfinale so se ob Györu neposredno že uvrstili tudi Metz, Ferencvaros in Esbjerg.