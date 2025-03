Mamica Nina Zulić namerava svojo radost prenesti na igrišče

V eni najbolj turbulentnih sezon so rokometašice Krima Mercatorja še vedno »žive« in imajo možnost, da se naposled prebijejo na izmuzljivi sklepni turnir EHF lige prvakinj v Budimpešti. Toda oviri bosta zelo visoki, najprej bodo morale preskočiti lanskega finalista iz Ludwigsburga, zatem še branilca naslova iz Györa. Trener Ambros Martin bo jutri (14) v Nemčiji pogrešal francosko zvezdnico Tamaro Horaček, zato je toliko bolj dobrodošla vrnitev Nine Zulić. Mlada mamica verjame, da lahko Krim uresniči cilje.

Nina Zulić je nazaj. FOTO: instagram

Nina Zulić je 21. oktobra 2023 odigrala zadnjo tekmo za Krim, nakar je šla na porodniški dopust. Konec maja lani sta s partnerjem Dejanom dobila hčerko Uno, z novo sezono pa je spet začela trenirati. Vrnitev v ligo prvakinj je za nekaj minut dočakala konec januarja na Norveškem, toda potem si je zlomila prst na desni roki in morala šest tednov počivati. Zdaj je nazaj in nared za najtežje izzive.

»Počutim se super, komaj čakam adrenalin tekme. Čaka nas najbolj pomembna v sezoni,« pove 29-letna Ljubljančanka, ki se zaveda moči nemških prvakinj. Te so lani igrale pod imenom Bietigheim, ampak klub se je preselil v 10 km oddaljeni Ludwigsburg.

Za reprezentanco je zbrala 76 tekem in 192 golov. FOTO: Jozo Cabraja/kolektiff

»V osmini finala so ostale močne ekipe vključno z nami. Nemke so bile lani na F4 in celo v finalu, ekipa se ni veliko spremenila, vendar menim, da jim lahko pariramo. Zdaj gre za vse ali nič,« se zaveda srednja zunanja igralka, ki ocenjuje, da bi lahko bila ključna prednost domače dvorane. Povratna tekma bo namreč prihodnjo nedeljo v Ljubljani, takrat v Tivoliju.

Ničesar ne obžalujem. Hčerka je najboljša stvar v mojem življenju in ne bi je zamenjala za nič na svetu. Nina Zulić

Klub si močno prizadeva, da bi bila dvorana polna. »V Nemčiji si moramo priigrati aktiven izid, potem bomo imeli teden dni časa, da se še bolje pripravimo in popravimo napake, na krilih navijačev pa si potem priigramo četrtfinale. Zanimivo, tudi mojo zadnjo pred porodniškim dopustom sem igrala v Tivoliju in zdaj se spet vračam tja.«

Z Dejanom sta srečen par. FOTO: instagram

V vlogi mame uživa. »Nova, drugačna, lepa vloga. Ves čas so novi izzivi. Uživamo,« je srečna Nina. Ni redkost, da športnica šele po rojstvu otroka doseže vrhunec kariere. Na Krimu sta mamici Tamara Mavsar in Alja Varagić, tudi Barbara Lazović je dobro usklajevala materinstvo in vrhunski šport ... »Kdo ve. Nisem več rosno mlada, pa tudi ne med najstarejšimi. Želim igrati, počutim se pripravljena, če mi bo hčerka dala dodaten zagon, toliko bolje. Izpolnjena sem in radostna, to se vidi in verjamem, da se bo preneslo na igrišče.«

Zulićeva igra na položaju srednje zunanje igralke. FOTO: Mavric Pivk

Mala Una je že bila na nekaj tekmah, a ne dojame še dobro, kaj počne mamica. Morda pa jo bo nekega dne videla dvigniti kakšno lovoriko. Bilo je presenečenje, ko smo izvedeli, da je Zulićeva noseča. Izpustila je svetovno in evropsko prvenstvo, vmes pa tudi zgodovinske olimpijske igre v Parizu ... »Ničesar ne obžalujem. Hčerka je najboljša stvar v mojem življenju in ne bi je zamenjala za nič na svetu.«

18 je številka, ki jo na Krimu in v reprezentanci nosi Nina Zulić.

Bila je v Turčiji in Romuniji, zdaj je morda ne bo vleklo v tujino. S Krimom ima pogodbo še za sezono 2025/26.»Ne razmišljam veliko naprej. Zdaj sem na Krimu in zanima me samo to. Je pa lažje tukaj, tudi starši pomagajo, da se lahko osredotočim samo na kariero.«

Nina Zulić je v ligi prvakinj debitirala v sezoni 2012/13. FOTO: Uroš Hočevar

Dosedanjo sezono Krima je spremljala s strani, videla štiri zaporedne zmage in potem sedem zaporednih porazov, menjavo trenerja, Dragana Adžića je nasledil Ambros Martin. »To je še en dokaz, da se v športu ne da ničesar predvideti. Dogajalo se je marsikaj, prišel je nov trener, kar ni majhna stvar. Morali smo se spoznati, ekipa se je morala na novo povezati in zdaj mislim, da smo pripravljeni na odločilni del sezone.« Španski trener je nanjo pustil velik vtis. »Ni naključno štirikrat osvojil lige prvakinj. Od njega se lahko veliko naučimo. Rad ima hiter in atraktiven rokomet. Nekatere stvari so se spremenile, rastemo iz tekme v tekmo.«

Bližajo se tudi kvalifikacije za svetovno prvenstvo, aprila se bodo Slovenke z Adžićem pomerile s Srbijo, v katero sta se vrnili stari znanki Andrea Lekić in Dragana Cvijić. »To bo večji pritisk zanje kot za nas. Naša mlada dekleta so na zadnjem EP v Avstriji pokazala, da znajo in zmorejo.«