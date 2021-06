Krimovke spet med elito

Evropska rokometna zveza (EHF) je objavila seznam 16 klubov, ki bodo v sezoni 2021/22 tekmovali v ligi prvakinj. Med njimi je tudi Krim Mercator, za katerega bo to že 27. zaporedna sezona med evropsko elito.



Klubi, ki se bodo prihajajoči sezoni borili za evropski naslov, so: hrvaška Podravka, danski Odense, francoski Brest, nemška Borussia, madžarska FTC in Györ, črnogorska Budućnost, branilci naslova iz Norveške, romunska Bukarešta in ruski CSKA. Dodatno so si mesto v Evropi prislužili še danski Esbjerg, francoski Metz, ruski Rostov-Don, švedski Sävehof, turški Kastamonu ter ljubljanski Krim Mercator.



Tekmovanje ima enak format kot pretekla leta. Prvi del bo v dveh skupinah s po osmimi klubi, žreb bo v petek, 2. julija, preko spletnih kanalov EHF.



»Ponosni smo, da smo že toliko zaporednih sezon stalnica v Evropi. Konkurenca med najboljšimi je vsako leto močnejša, zato je biti del nje posebna čast in obenem pohvala za strokovno vodstvo, ki dela dobro. Skladno z vizijo kluba in ekipo, ki smo jo sestavili za prihajajočo sezono, si v duhu praznovanja 20. obletnice prvega naslova evropskih prvakinj želimo, da bi se tja znova vrnili. Priložnost se ponuja že to sezono,« je ob tem dejala športna direktorica kluba Deja Ivanović.

