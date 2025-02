Krka visoko izgubila v Atenah

Rokometaši novomeške Krke so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala v Atenah izgubili proti ekipi AEK z 28:38 (13:20). Povratna tekma, ki bo po dogovoru slovenske in grške ekipe dan kasneje znova v Atenah, se bo pričela ob 17. uri.

Novomeščani so v »prvem polčasu« osmine finala doživeli visok poraz. V grški prestolnici so prikazali izjemno slabo predstavo, že v prvem polčasu so nekajkrat zaostali za sedem golov, na koncu pa visoko klonili za deset zadetkov. Izbranci srbskega strokovnjaka na klopi dolenjske ekipe Mirka Skoka so bili že v uvodu v težavah. Po zaostanku 0:3 so nato strnili svoje vrste, po izidu 4:5 pa so znova padli v krizo, kar so gostitelji izkoristili in jim po delnem izidu 5:0 ušli na šest golov (4:10).

Dolenjci do konca polčasa nikakor niso znali povezati svoje vrste, v sami končnici so nekajkrat zaostali za sedem golov (8:15, 9:16, 10:17, 11:18, 13:20).

V drugi polovici tekme je novomeškim rokometašem še slabše kazalo. Mednarodno pisana grška ekipa jim je ušla na dvanajst golov (16:28, 17:29, 18:30), na koncu pa tekmo končali s primanjkljajem desetih zadetkov.

Pri Krki je bil najbolj učinkovit Veljko Stanojević s petimi zadetki.