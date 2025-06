Krim Mercator je dobil tekmice v rokometni ligi prvakinj v sezoni 2025/26. Na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju so opravili žreb omenjenega tekmovanja, v katerem bo Krim Mercator igral že 31. sezono po vrsti. Žreb je slovenskim prvakinjam namenil skupino B, v kateri se bodo pomerile z naslednjimi ekipami: HB Ludwigsburg iz Nemčije, Odense Handbold iz Danske, CSM Bucuresti iz Romunije, Brest Bretagne Handball iz Francije, FTC Rail-Cargo Hungaria iz Madžarske, RK Podravka Vegeta iz Hrvaške in danski Ikast Handbold. Sezona lige prvakinj se bo začela 6. oziroma 7. septembra.

»Večina ekip, ki bodo v prihajajoči sezoni sodelovale v ligi prvakinj, nam je že kar dobro poznana. Nobena skrivnost ni, da sodimo med ekipe, ki bodo v primerjavi z minulo sezono malce okrnjene. To je tudi razlog, da za nas posebej lahek žreb ni bil mogoč. V naši skupini je kar pet ekip, ki so v pretekli sezoni nastopile v četrtfinalu, letos pa so se še dodatno okrepile. Zato lahko rečemo, da nam žreb ni bil ravno naklonjen – a ne glede na nasprotnike se naši cilji in načrti za sezono ne spreminjajo. Gremo v boj z vsakim, trening za treningom, tekmo za tekmo,« je po žrebu za klubsko spletno stran dejal trener krimovk Žiga Novak.

Tudi v sezoni 2025/26 ostaja sistem tekmovanja nespremenjen. Šestnajst ekip je razdeljenih v dve skupini po osem. Prvo- in drugouvrščeni ekipi vsake skupine bosta neposredno napredovali v četrtfinale, ekipe na mestih od 3. do 6. pa se bodo za uvrstitev med najboljših osem potegovale v izločilnih dvobojih na dve tekmi proti ekipam iz nasprotne skupine.