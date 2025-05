V parlament bodo šli s ponižno prošnjo

Vodstvi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in ministrstva, ki je pristojno za šport, sta na današnjem srečanju s predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez spregovorili o ključnih izzivih športa, ki jih želi država med drugim nasloviti tudi z novo krovno strategijo.

Vsako leto za skupno mizo sedejo tako odločevalci kot tisti, ki igrajo ključno vlogo pri delovanju slovenskega športa. Po srečanju, ki je bilo zaprto za javnost, predsednik naše krovne športne organizacije Franjo Bobinac podal splošno oceno, da se pogoji za šport izboljšujejo.

»V pogovoru s članicami smo pokazali, da se stvari premikajo na boljše, za kar gre velika zahvala podpori, ki jo daje vlada slovenskem športu, še posebej ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport,« je izjavil prvi mož OKS. Iz države so v preteklih dneh sporočili, da bodo v letošnjem letu za letni program športa namenili še dodatnih 1,8 milijona evrov, tako da bo ta skupaj vreden 54,6 milijona.

»V letu 2024 smo športu namenili več kot 53 milijonov evrov, kar je eno od največjih povečanj javnih sredstev za šport v zadnjih letih. Letos pa gremo še korak dlje – skoraj 55 milijonov evrov pomeni jasen signal, da šport ostaja strateška prioriteta,« je povedal resorni minister Matjaž Han.

Ministrstvo je prejšnji teden razgrnilo tudi predlog nove resolucije o nacionalnem programu športa za obdobje 2026–2035, ki jo pripravlja v sodelovanju s športno in strokovno javnostjo. Ta predstavlja krovno strategijo za razvoj športa v državi in nadomešča predhodni 10-letni dokument, ki se je iztekel po koncu leta 2024. Dokument bo predvidoma v četrtek obravnavala vlada.

Vsak otrok bi moral imeti dostop do vadb v bazičnih športih

O dokumentu je sicer državni sekretar na ministrstvu Dejan Židan spregovoril na današnji konferenci Šport 2025, ki jo je pripravila medijska hiša Delo. Izpostavil je, da jih je pri pripravi dokumenta vodila misel, da je šport ena od ključnih družbenih panog, vsak otrok pa bi moral imeti dostop do vadb v bazičnih športih, ne glede na finančno zmožnost družine.

Prav tako se po njegovem ne sme dogajati, da mora šport za programe, ki bi jih morala financirati država, iskati podporo sponzorjev. Želi si, da bi novi dokument predstavljal predvsem operativni načrt. »Pretekli program je bil skoraj dvakrat daljši, predstavljal je spisek želja, od katerih jih je bilo le morda 10-odstotkov uresničenih,« je spomnil.

Dokument so predstavniki ministrstva z različnimi deležniki usklajevali leto in pol. Po potrditvi vlade si Židan želi, da bi ga soglasno sprejeli v državnem zboru: »Prišli bomo v parlament s ponižno prošnjo, da bi poslanci sprejeli ta dokument soglasno, saj smo na novo definirali položaj športa kot ene od najpomembnejših družbenih dejavnosti.«

Dodatna sredstva v prihodnjem obdobju bodo namenili tudi pripravam in udeležbi slovenskih športnic in športnikov na zimskih olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 ter tamkajšnji izvedbi projekta Slovenska hiša. Ta bo tudi tokrat predstavljala pomembno stičišče navijačev, gospodarstva in mednarodne javnosti.

Projekt Slovenske hiše so danes predstavili tudi panožnim zvezam, ki so imele v razpravi veliko vprašanj glede razvoja športne infrastrukture, kjer država trenutno izvaja 150 milijonov evrov vreden investicijski program. »Vsaka občina ima svoje želje in potem te trčijo ob želje nacionalnih zvez. Tu bo treba iskati poenotene rešitve, pri čemer pomaga OKS,« je še dejal Bobinac.