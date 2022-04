Na mundial vodi (manjši) čudež v Kragujevcu

V nadaljevanju preberite tudi:

Po porazu slovenskih rokometašev proti Srbiji (31:34) na prvi tekmi kvalifikacij za SP bo moral premik v glavah narediti Uroš Zorman, ki je na tretji tekmi v vlogi selektorja doživel prvi poraz in to zelo bolečega. Lahko v treh dneh pripravi fante na vstajenje v Kragujevcu? Navijači v Zlatorogu, ki so reprezentanco kljub porazu nagradili s stoječim aplavzom, verjamejo v to. Čudeži se dogajajo, še posebej v prazničnih časih ...