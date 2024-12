Nemcem vsa prvenstva

Evropska rokometna zveza EHF je ob robu ženskega evropskega prvenstva v Avstriji, Švici in na Madžarskem sporočila organizatorje evropskih prvenstev 2030 in 2032.

Nemčija bo leta 2032 gostila tako prvenstvo za moške kot ženske. Moško EP bo izpeljala skupaj s Francijo med 15. januarjem in 1. februarjem 2032, žensko pa skupaj z Dansko in Poljsko med 1. in 19. decembrom 2032.

Nemčija je moško evropsko prvenstvo nazadnje gostila januarja letos. Sledilo bo svetovno prvenstvo za ženske leta 2025, potem pa še svetovno prvenstvo za moške leta 2027 in leta 2029, slednjega bo izvedla skupaj s Francijo.

Kandidatov za žensko EP 2030 ni, tako da EHF organizatorja še išče, bo pa moško EP 2030 med 10. in 27. januarjem na Danskem, Češkem in Poljskem.