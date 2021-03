Nemci z odličnim prvim polčasom deklasirali Slovence

Nemčija v prvem polčasu postavila močne temelje

Za olimpijsko vozovnico s Švedsko

Kvalifikacije za OI (Berlin)

Slovenska rokometna reprezentanca je na drugi tekmi kvalifikacijskega turnirja za OI v Berlinu izgubila proti Nemčiji s 27:36.Nemci so večino dela opravili v prvem polčasu, v katerem so nadigrali Slovence in si priborili deset golov prednosti (22:12), to pa jim je omogočilo miren zaključek tekme.Pri Sloveniji je bil prvi strelecs 5 goli, pri Nemcih pas 7 goli.Za Slovenijo še ni konec možnosti za uvrstitev na olimpijske igre, odločala bo nedeljska tekma s Švedsko.Slovenska reprezentanca se je z Nemčijo enakovredno borila prvih deset minut. Gostitelji so povedli s 3:1, vendar pa je Slovenija odgovorila z enako mero in izenačila na 4:4, nato pa jev 9. minuti zadel za prvo vodstvo slovenske selekcije (5:4).Sledile so minute Nemčije, ki je s štirimi zaporednimi goli pobegnila na +3 (8:5), v 17. minuti jeiz sedemmetrovke povišal na +6 (13:7), tri minute pred koncem polčasa pa je razlika znašala že okroglih deset golov (20:10).Nemci so na glavni odmor odšli z lepo popotnico, izid je bil 22:12. Slovenci so v tem delu izgubili kar 8 žog, Nemci le 2.Domača reprezentanca je v drugem delu brez težav nadzorovala potek srečanja in po 36 minutah vodila z 31:19. Sledile so minute prevelike sproščenosti, ki so jih Slovenci izkoristili z delnim izidom 5:0 (24:31), vendar pa so s tem le ublažili končni poraz.Nemci so prevzeli vodstvo na lestvici in se zelo približali uvrstitvi na olimpijske igre, saj bo njihov zadnji tekmec najslabša reprezentanca na turnirju Alžirija.Naloga Slovenije bo občutno težja, saj bo ob 18.15 igrala proti Švedski.Nemčija : Slovenija 36:27 (22:12)Heinevetter, Wolff, Gensheimer 1, Golla 4, Wiencek, Wiede, Heymann 3, Pekeler 3, Knorr, Weinhold 3, Webber 2, Groetzki, Häfner 2, Schiller 7, Kühn 6, Kastening 5.Ferlin, Lesjak, Skube 3, Blagotinšek 5, Marguč 2, Janc 3, Potočnik, Dolenec 3, Cingesar 2, Gajić 4, Gaber 1, Zarabec, Mazej 1, Ovniček 3, Bombač, Suholežnik.Nemčija 4 (2), Slovenija 4 (3).-------------------------------------Švedska : Alžirija (18)