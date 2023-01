Nov začetek za Blagija, na obzorju tudi poroka

V nadaljevanju preberite:

Eden od najmočnejših stebrov slovenske rokometne reprezentance na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem bo Blaž Blagotinšek. Deset let je minilo, odkar je debitiral za Slovenijo in zdaj je pri 28 eden najbolj izkušenih mož v precej prenovljeni vrsti selektorja Uroša Zormana. Po šestih letih igranja za Veszprem si je našel nov izziv, preselil se je v nemško bundesligo, kjer igra za Göppingen. Vajen je že, da rojstne dneve praznuje zdoma in pričakuje, da bo 17. t. m. potoval iz Katovic v Krakov, kar bi pomenilo, da bi se Slovenci uvrstili v drugi del mundiala. Kaj si za novo leto želi Blagi, kaj si obeta od SP, kdaj načrtuje poroko?