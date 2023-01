V Ljutomeru in Veliki Kaniži generalki pred odhodom v Katovice

Pred slovensko moško rokometno reprezentanco sta zadnja preizkusa znanja pred odhodom na svetovno prvenstvo na Švedskem in Madžarskem. V četrtek jo v Ljutomeru ob 18. uri čaka prvi medsebojni obračun z Madžarsko, povratna medsebojna pripravljalna tekma pa bo v soboto ob 16. uri v Veliki Kaniži na Madžarskem.

Slovenski rokometni prvokategorniki so se v ponedeljek zbrali v Mali Nedelji. V bližnjem Ljutomeru intenzivno pilijo podrobnosti pred jubilejnim desetim nastopom na svetovnem prvenstvu.

V skupinskem delu v Katovicah jih najprej čakajo tekme s Savdsko Arabijo (12. januar), Poljsko (14. januar) in Francijo (16. januar). Najboljše tri izbrane vrste bodo napredovale v glavni del tekmovanja v Krakov, četrtouvrščena pa bo svoje nastope nadaljevala v tako imenovanem predsedniškem pokalu v Plocku.

»Veseli me, da po novem letu ni bilo novih odpovedi igralcev zaradi težav s poškodbami. Na sklepni del priprav so prišli vsi povabljeni igralci. Njihova zavzetost na treningih je na najvišji možni ravni, prav vsi kažejo veliko željo, tudi energija je prava,« je na današnjem medijskem dogodku pred četrtkovo tekmo z Madžarsko uvodoma dejal slovenski selektor Uroš Zorman.

»Proti Madžarom bomo v igri preizkusili naše taktične inačice v obrambi kot napadu. Izid ne bo v ospredju, na obeh tekmah pa gremo na zmago. Slovenija je v zadnjem obdobju v rezultatski krizi, stekel je tudi postopek pomlajevanja reprezentance, po mojem mnenju pa je še vedno med najboljšimi desetimi na svetu. Pričakujem, da se bodo moji varovanci na obeh tekmah držali dogovorov iz slačilnice,« je med drugim še dodal Zorman.

Ljubljančan na klopi Slovenije je na današnjem medijskem druženju dejal, da bo dokončen seznam potnikov za svetovno prvenstvo med 11. in 29. januarjem sporočil v ponedeljek. V Katovice bo v torek popeljal 18 igralcev, v Prlekiji pa trenutno pod njegovim vodstvom vadi 22 igralcev.

Današnjega medijskega dogodka sta se udeležila tudi krožni napadalec Blaž Blagotinšek in desni zunanji igralec Grega Krečič. Oba do potankosti poznata madžarski rokomet, prvi je bil dolga leta član ene najboljših evropskih ekip iz Veszprema, drugi pa že tri leta igra za Csurgoi.

»Madžarska je dobra ekipa. Goji hiter rokomet in premore kakovostne igralce. Časa za pripravo na pomembna dvoboja nismo imeli na pretek, a najbolj pomembno je, da je v naši ekipi dobra kemija in da se vsi igralci trudimo po svojih najboljših močeh," je dejal 203 cm visoki Blagotinšek, ki je lani po šestih letih zapustil Veszprem in se preselil v nemški Göppingen.

»Madžarska bo zahtevna tekmica. V svojih vrstah ima izjemno dobre strelce, krožne napadalce in vratarje. Veselim se obeh tekme, najbolj pa dejstva, da so me reprezentančni soigralci dobro sprejeli v svoje vrste,« je dejal Krečič, sicer novinec v elitni slovenski izbrani vrsti.

Prireditelji četrtkove tekme v dvorani ŠIC v Ljutomeru so sporočili, da so že prodali vse vstopnice za slovensko-madžarski obračun.