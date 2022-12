Na Poljsko brez Zarabca, Skubeta, Marguča in Gabra

Uroš Zorman je objavil seznam igralcev, na katere bo računal v pripravah na svetovno prvenstvo, ki bo januarja prihodnje leto na Poljskem in Švedskem. Slovenijo v skupini v Katovicah čakajo Francija, Poljska in Savdska Arabija. Selektor v tej akciji ne bo računal na izkušene Miho Zarabca, Staša Skubeta, Mateja Gabra, Gašperja Marguča, Urha Kastelica in Darka Cingesarja. Glavni dirigent bo Dean Bombač, pri organizaciji napada mu bodo pomagali Aleks Vlah, Domen Makuc in Rok Ovniček.

Slovenska izbrana vrsta je priprave razdelila na dva dela, med 26. in 30. decembrom bo najprej vadila v Zrečah, med 2. in 10. januarjem prihodnje leto pa v Ljutomeru. Tedaj bo igrala tudi dve pripravljalni tekmi proti Madžarski, prva bo 5. januarja v Ljutomeru, druga pa dva dni kasneje v Veliki Kaniži na Madžarskem.

Zormanov pomočnik ostaja Luka Žvižej. FOTO: Marko Vanovšek

Na današnji novinarski konferenci na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) v Ljubljani je Zorman predstavil seznam kandidatov za jubilejni deseti slovenski nastop na svetovnih prvenstvih. Na seznamu so vratarji Jože Baznik (Nimes), Urban Lesjak (Eurofarm), Klemen Ferlin (Erlangen) in Gal Gaberšek (Celje Pivovarna Laško), krilni igralci Tim Cokan, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško), Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Gummersbach), Domen Novak (Wetzlar), Staš Slatinek Jovičić (Trimo Trebnje) in Urban Pipp (Gorenje Velenje).

Dean Bombač bo vodil slovenski napad. FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

Za mesto na zunanjih položajih se potegujejo Bombač, Borut Mačkovšek (oba Pick Szeged), Nejc Cehte (Gudme), Jure Dolenec (Limoges), Nik Henigman (Saint Raphael), Aleks Kavčič (Zagreb), Tadej Kljun (Benfica), Grega Krečič (Csurgo), Makuc (Barcelona), Ovniček (Nantes), Vlah (Celje Pivovarna Laško) in Peter Šiško (Gorenje Velenje) ter krožni napadalci Jernej Drobež (Gorenje Velenje), Lan Grbič (Trimo Trebnje), Kristijan Horžen (Rhein-Neckar Löwen), Blaž Blagotinšek (Göppingen), Darko Stojnić (LL Grosist Slovan) in Stefan Žabić (Celje Pivovarna Laško).

»Sam vedno pravim, da mora biti igralec najprej pošten do sebe, nato do ekipe. Gaber in Marguč sta nastop v reprezentanci odpovedala zaradi zdravstvenih težav, saj sta ocenila, da jima te onemogočajo, da bi vzdržala vse napore, ki jih prinaša svetovno prvenstvo. Z Zarabcem sva se pogovarjala, zdravstvena situacija je pri njem podobna kot pri Marguču in Gabru. Glede na potek sezone je načet, ima težave s hrbtom, mečno mišico in tako naprej. Po pogovoru sva se odločila, da tokratno tekmovanje izpusti. Če bo reprezentanca imela težave s kadrom, je Zarabec, kot vedno, pripravljen priskočiti na pomoč po svojih najboljših zmožnostih. Skube je pred sezono zamenjal klubsko okolje, v katerem se ni še popolnoma znašel in se še nekoliko išče. Če smo iskreni, smo v reprezentanci imeli tri vodje – Bombača, Zarabca in Skubeta. Potrebno se je bilo odločiti, dati dirigentsko palico enemu izmed njih, za njim pa priključiti podmladek, s katerim gledamo v prihodnost. V kratkem času se bo starejša generacija zamenjala, zato moramo gledati naprej,« je pojasnil 42-letni Zorman.