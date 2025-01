Novi hud polom Krima Mercatorja

Rokometašice Krima Mercatorja so v 10. kolu lige prvakinj v skupini A doživele pravi polom. Na gostovanju v Bukarešti so klonile kar s 23:36 (8:17).

Krimovke so izgubile še šestič zapovrstjo in imajo še naprej osem točk po štirih zaporednih zmagah na začetku tekmovanja. Bukarešta je s tokratnim uspehom prehitela ljubljansko zasedbo in prekinila niz štirih porazov.

Na slovenske prvakinje trenerska menjava, Črnogorca Dragana Adžića je pred drugim delom sezone nasledil Španec Ambros Martin, za zdaj (še) ni delovala. Tudi na drugi tekmi pod vodstvom nekdanjega trenerja Györa in španske reprezentance so igralke Krima izgubile, po najhujšem porazu v tej sezoni pa so v vse težjem položaju v skupini A.

Na vrhu sta daleč pred vsemi Metz (19 točk) in Ferencvaros (16), ki sta se razšla z zmago Francozinj s 26:23. sledijo pa Bukarešta (10), Podravka (9), Krim (8), Bistrita (6), Storhamar (5) in Nyköbing (3).

Zgolj prvih minut je minilo v dokaj izenačeni predstavi. Razpoložena je bila predvsem Barbara Arenhart v vratih krimovk, a ji v napadu soigralke niso sledile. Romunske rokometašice so po tem, ko so našle še rešitev za brazilsko vratarko, vodile s 7:2, slovenskim prvakinjam pa v napadu še naprej ni steklo.

Španski trener na klopi Ljubljančank je moral že v 12. minuti poseči po minuti odmora. Razmerje moči se po malce bolj obetavni predstavi Ljubljančank vseeno ni bistveno spremenilo, prednost Romunk je bila še naprej občutna. V 25. minuti je znašala sedem golov (14:7), ob polčasu pa po še naprej številnih napakah gostij v napadu kar +9.

V 51. minuti celo 31:17 za Bukarešto

Tudi v nadaljevanju je prednjačila domača ekipa. Prednost Bukarešte v drugem delu ni padla pod dvomestno število, najvišja pa je bila po golu Inger Smits v 51. minuti, ko je bilo na semaforju 31:17. Do izteka časa so krimovke skušale omiliti poraz, ki pa je bil z -13 kljub temu najvišji v tej sezoni.

V domači zasedbi je bila z 11 goli najbolj učinkovita Cristina Neagu, šest golov je dosegla iz najstrožje kazni. Elizabeth Omoregie je za Bukarešto prispevala šest golov, v vratih pa se je z 11 obrambami izkazala Gabriela Moreschi (39-odstotna uspešnost). Sedem golov je v dresu krimovk dosegla Tamara Horaček, manjkal pa je prispevek drugih, ob porozni obrambi tudi vratarki nista prišli do izraza.

Bukarešta – Krim Mercator 36:23 (17:8) Dvorana Polyvalent - Ioan Kunst Ghermanescu, gledalcev 4100, sodnika: R. in S. Thiyagarajah (oba Nemčija). Bukarešta: Moreschi, Eriksson, Hosu, Mihai, Arntzen, Grijseels 2, Neagu 11 (6), Rotaru 1, Smits 3, Jauković 3, Friis 5, Omoregie 6, Jensen Oestergaard, Kobylinska 3, Pasztor 1, Pintea 1. Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Jurič, Radičević, Stanko 1, Gros 3 (2), Zaadi Deuna 2, Mavsar 1, A. Abina 2, N'Diaye, Gutierrez Bermejo 2, Horaček 7 (1), Ngombele 1, Brnović, Grbić 4, Egger. Sedemmetrovke: Bukarešta 6 (6), Krim Mercator 4 (3). Izključitve: Bukarešta 2, Krim Mercator 8 minut.

Do konca so ostali še štirje krogi, prvi zasedbi si bosta zagotovili neposredno uvrstitev v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa se bodo borile v osmini finala s tekmicami iz skupine B. Krimovke bodo v naslednjem kolu prihodnjo nedeljo gostovale pri Storhamarju.