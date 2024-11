Krimovke s slabo predstavo razočarale svoje navijače

Rokometašice Krima Mercatorja so v sedmem kolu lige prvakinj doživele pravi polom. Na veliko razočaranje svojih navijačev so v Stožicah po slabi predstavi kar s 25:34 (13:15) klonile proti igralkam Metza. To je že tretji zaporedni poraz za varovanke Dragana Adžića.

Slovenske prvakinje so zaostajale vso tekmo, v prvem polčasu pa so še nekako držale stik s tekmicami, saj so ga izgubile »le« za dva gola (13:15). V drugem delu so nato Francozinje premaknile v višjo prestavo, iz minute v minuto povečevale svojo prednost in se na koncu veselile prepričljive zmage s kar devetimi goli naskoka.

Za najboljšo igralko tekme so razglasili francosko reprezentantko Chloe Valentini, ki je k zmagi Metza prispevala osem zadetkov, s katerimi je bila tudi najboljša strelka nezanimivega dvoboja v Stožicah. Dva manj je za zmagovalke dosegla njena rojakinja Sarah Bouktit. Za poraženi Krim je največ golov (5) zbrala Betchaidelle Ngombele iz Konga.

Krim Mercator – Metz 25:34 (13:15) Dvorana Stožice, gledalcev 4235, sodnici: Praštalo in Balvan (obe BiH).

Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Jurič, Radičević 1 (1), Stanko 1, Gros 4, Zaadi 4, Mavsar 2 (1), A. Abina, N'Diaye, Gutirrez Bermejo 1, Varagić 1, Horaček 4, Ngombele 5, Brnović 2, Grbić.

Metz: Darleux Mingam, Szemerey, Valentini 8, Pineau 1 (1), Hansen 2, Axner 4, Augustine, Flippes 2, Mlamali 2, Jacques 2, Bouktit 6 (2), Granier 3, Grandveau 1, Chambertin 1, Vamos 1, Errard 1.

Sedemmetrovke: Krim Mercator 2 (2), Metz 4 (3).

Izključitve: Krim Mercator 6, Metz 10 minut.

Naslednjo tekmo v ligi prvakinj bodo Ljubljančanke odigrale prihodnjo soboto v Metzu, kjer se jim – glede na to, kar so prikazale danes – znova ne piše nič dobrega.