Tjaša Stanko: Čutimo novo energijo; Ambros Martin: Spet se počutim živega

Samo trije klubi se lahko pohvalijo, da so imeli po dve igralki v idealni postavi decembrskega evropskega prvenstva za rokometašice. Esbjerg (Anna Kristensen, Henny Reistad), Ferencvaros (Katrin Klujber, Petra Simon) in Krim Mercator (Tjaša Stanko, Tatjana Brnović). Slednja se bosta pomerila jutri v derbiju EHF lige prvakov. Ljubljančanke bodo v Stožicah ob 18. uri gostile madžarske prvakinje, ena od glavnih adutinj novega trenerja Ambrosa Martina bo tretja strelka eura Stankova.

Krim je v sezono krenil silovito s štirimi zmagami, zatem se je zalomilo in je doživel štiri poraze zapored, kar je stalo službe Dragana Adžića. Črnogorca je zamenjal najbolj uspešen trener zadnjih 15 let Ambros Martin, štirikratni evropski prvak z Györom. Španec bo želel zasukati krivuljo navzgor in uresničiti Krimov cilj, prvi nastop na sklepnem turnirju lige prvakinj v Budimpešti. Lahko se zanese na Tjašo Stanko, ki je blestela v Innsbrucku in na Dunaju.

Tjaša Stanko je blestela na EP. FOTO: RZS

»Motivacije mi ne manjka, vedno se želim dokazati. Da sem bila izbrana v idealno postavo evropskega prvenstva, je zame velika nagrada in čast. Odigrala sem najboljše prvenstvo doslej in želim si, da bi formo prenesla tudi v ligo prvakinj. Vse bom naredila za to,« je odločna 27-letna Mariborčanka, ki je na EP dosegla 48 golov na sedmih tekmah (povp. 6,86), na Krimu 21 na osmih tekmah (2,6), torej je pri njej precej rezerv.

Ambros Martin je tudi selektor Španije. FOTO: Bernadett Szabo/ Reuters

Pri Martinu si obeta še večjo vlogo kot pri Adžiću in je pozdravila spremembo. »Ambros je vrhunski trener, vsi vemo, kaj vse je osvojil. Zavel je nov veter, ki nam bo dobro del. Čuti se pozitivna energija, 'punce' smo zagnane, 'grizemo' na treningih. Časa nismo imeli veliko, težko je sredi sezone delati velike spremembe, razlika pa se bo najbolj poznala v obrambi. Počasi se prilagajamo novemu sistemu in pričakujem, da bo napredek opazen iz tekme v tekmo,« je optimistična Krimova številka 5.

Neporavnani računi

Ferencvaros je bil sredi oktobra v Erdu pri Budimpešti boljši z 28:26. Bilo je napeto ... »Želimo se Madžarkam maščevati za tisti poraz. Zavedamo pa se, da je FTC odlična ekipa, pred dnevi je v madžarskem prvenstvu premagal tudi veliki Györ in je očitno v zelo dobri formi,« je razmišljala 172 cm visoka leva zunanja igralka.

Ambros Martin: Spet čutim mravljince Zvezdniški trener Ambros Martin je novo leto pričakal v domači Španiji, zatem pa se še bolj resno lotil novega izziva. »Treniramo na polno. Imeli smo dve pripravljalni tekmi s Podravko in dobro je, da nismo izgubili. Večkrat sem bil v tej dvorani, tokrat bom prvič na domači klopi. Že lep čas nisem občutil adrenalina lige prvakinj. Ferencvaros je odlična ekipa, ampak mi smo pripravljeni. Zelo lepo so me sprejeli na Krimu. Igralke so fantastične, zagnane. Komaj čakam, da se začne. Spet se počutim živega, imam mravljince. Verjamem, da lahko novo zgodbo začnemo z zmago,« je povedal 56-letni strateg, ki si kot dolgoletni trener Györa še posebej želi »skalp« večnih tekmic.

Krim je z osmimi točkami na solidnem tretjem mestu v skupini A, toda Metz (15) in Ferencvaros (14) sta precej oddaljena in bosta bržkone neposredno napredovala v četrtfinale. Krimu se obeta t. i. play-off za top 8. »Vedno bolj, ko se sezona približuje izločilnim bojem, bolj so pomembne točke. Na koncu jih želimo imeti čim več, ker to vsaj v teoriji prinaša bolj ugodnega tekmeca,« še pove ostrostrelka Tjaša, ki si v Stožicah obeta glasno podporo navijačev. Bodo preglasili gostujoče, ki veljajo za ene najboljših v Evropi?