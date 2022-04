Presenetljive ose že v četrtfinalu, nasmiha se jim celo F4

Rokometaši Gorenja so se prebili v četrtfinale evropske lige, o čemer pred sezono niso upali niti pomisliti. V Franciji so proti Nimesu sicer izgubili s 30:35 (15:18), a ubranili prednost (29:22) iz Rdeče dvorane.

Nimes : Gorenje 35:30 (18:15) – naprej Gorenje z 59:57 Dvorana Le Parnasse, gledalcev 4000, sodnika: Nygaard in Pedersen (oba Danska).

Nimes: Paul, Desbonnet, Poyet, Gallego 1, Rebichon, Nyateu, Jakobsen 4, Gibernon 1, Guigou 1, Salou 2, Tobie 2, Acquevillo 4, Pugliese, Minel 3, Bonnefond 4, Hisham Sanad 12 (6); Gorenje: Panjtar, Taletović, Haseljić 6, Tajnik 6, Pajt 4 (4), Starc, Miklavčič 1, Drobež 1, Sokolič 1, Verdinek 6 (1), Šiško 1, Grmšek 1, Slatinek Jovičić 1, Mlivić, Predović 2, Ravnikar; sedemmetrovke: Nimes 7 (6), Gorenje (7 (5); izključitve: Nimes 6, Gorenje 6; rdeči karton: Tobie (44.).

Ekipa trenerja Zorana Jovičića je ohranila mirne živce v končnici iz dosegla velik uspeh tudi za slovenski rating na lestvici EHF. Velenjčani se bodo v četrtfinalu pomerili z Benfico. Če bodo preskočili tudi to oviro, se bodo uvrstili na sklepni turnir. Za ose so po šest golov dosegli Ibrahim Haseljić, Domen Tajnik in Matic Verdinek.

Zoran Jovičić: »Za nami je psihološko zelo zahtevna tekma. Nimes je bil favorit na obeh srečanjih. V Velenju smo odigrali fantastično tekmo z odliko in vse presenetili. Danes smo uspeli ohraniti razliko in zbrano zaključiti tekmo. Zasluženo se danes veselimo napredovanja v četrtfinale lige Evropa.«

Poleg Gorenja in Benfice so se med osem prebili še poljska Wisla iz Plocka, hrvaške Nexe Našice, francoski Nantes, danski GOG Gudme, švicarski Kadetten Schaffhausen in nemški Magdeburg.

Zoran Jovičić je ponosen na svoje fante. FOTO: Jan Gregorc/RK Gorenje

Prva tekma z Benfico, ki je premagala Toulouse s 36:30 (Tadej Kljun 1 gol) in nadoknadila štiri gole zaostanka, bo 26. aprila v Lizboni.

David Miklavčič, kapetan Gorenja: »Velik uspeh naše mlade ekipe, ki je zdržala v Nimesu to težko tekmo proti dobrem nasprotniku. Ponosni smo lahko na to, kar smo naredili. Sama uvrstitev v osmino finala je velik, ta korak pa je še dodaten dokaz, da puščamo srce na igrišču.«

Rokometaši iz Šaleške doline so imeli rezultatski nadzor na tekmi, predvsem dobro so se odzvali v kritičnih trenutkih povratne tekme. V prelomnih trenutkih dvoboja so zadržali hladnokrvnost, predvsem v izdihljajih razburljivega dvoboja. V zadnji minuti je Nimes po golu Mohameda Hishama Sanada povedel s 30:24, končni izid pa je devet sekund pred koncem postavil izkušeni David Miklavčič in velenjsko veselje v Franciji se je lahko začelo.

Junak tekme je bil Aljaž Panjtar, ki je zbral 22 obramb in pokazal reprezentančno formo.