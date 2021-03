Ose z eno nogo v polfinalu

Velenjčani so se pobrali po porazu z Ormožu. FOTO: RK Gorenje.

Haseljić in Tajnik razpoložena

Izbranciso z odliko opravili svojo prvo četrtfinalno nalogo v pokalu EHF. V vzhodnem delu Češke so zanesljivo zmagali in naredili odločen korak proti polfinalu tretjega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini. Zmagali so z 31:26 (15:15) in popravili vtis po porazu v Ormožu v domačem prvenstvu.Velenjska ekipa je pred dvobojema s češkim Zubrijem, trenutno sedmouvrščeno zasedbo v češkem prvenstvu, izločila italijansko Sieno in finski Cocks, v osmini finala pa še banjaluški Borac iz BiH. Velenjčane je po petkovem prihodu v Zubri najprej čakal test na novi koronavirus. Na njem je bil en igralec pozitiven in je že v samoizolaciji. Okužba je bila na testiranju potrjena tudi pri ukrajinskemu sodniku, tako da sta pravico na današnjem dvoboju delila elitna češka sodnikainVelenjčani so tekmo odprli s 4:0, a so jih gostitelji v 15. minuti ujeli (6:6). Do konca polčasa se je odvijal enakovreden boj, v začetku druge polovice tekme pa so Velenjčani znova zaigrali sijajno, naredili delni izid 6:0 in povedli z 21:15. Lepe prednosti niso zapravili, v drugem polčasu so bili za razred boljši in ga dobili s 16:11.V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovitaz osmimi ink s sedmimi goli. Povratna tekma bo v soboto, 27. marca, v Sloveniji.