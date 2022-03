Poln Golovec dal vetra Italijanom, prihajajo Srbi

Slovenija je v revanši proti Italiji prikazala veliko boljši rokomet kot pred tem v Padovi ter v polni dvorani Golovec zmagala z 28:21 ter se s skupnih 57:49 uvrstila v odločilni krog kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu. Aprila se bo dvakrat merila s Srbijo, če bo boljša, bo sodelovala na mundialu 2023 na Švedskem in Poljskem. Dean Bombač je bil v vlogi kapetana najboljši igralec in strelec s sedmimi goli.

Uroš Zorman je bil na prvi domači tekmi v selektorski vlogi brez Jureta Dolenca, ki se je poškodoval na zadnjem treningu, ker ni bilo tudi obolelega Boruta Mačkovška in operiranega na slepiču Blaža Janca, je imel vlogo kapetana Koprčan Bombač. Zorman je na tribuni tokrat pustil enega od petih srednjih zunanjih igralcev Miho Zarabca, po dolgem času je bil v ekipi Darko Cingesar.

Slovenija : Italija 28:21 (12:9) Dvorana Golovec, gledalcev 2800, sodnika Biro in Kiss (Madžarska). Slovenija: Ferlin (10 obramb), Baznik (4); Skube 3, Blagotinšek 1, Henigman 1, Marguč 2 (1), Cingesar 4, Cehte 3, Kodrin 2, Gaber 1, Makuc, Grošelj, Bombač 7 (1), M. Kavčič, Novak 2 (2), Vlah 2; Italija: Ebner (10 obramb), Sampaolo; Bulzamini, Nardin, Savini 3, Kasa, M. Mengon 2, D'Antino 1, Bronzo 4 (2), S. Mengon 3, Iballi, Bortoli, Oppedisano 1, Marrochi, Parisini 7, Prantner; sedemmetrovke: Slovenija 5 (4), Italija 5 (2); izključitve: Slovenija 8, Italija 0.

Celje je znova upravičilo sloves najbolj rokometnega mesta v deželi, tribune legendarnega Golovca so pokale po šivih, skoraj 3000 gledalcev je toplo pozdravilo reprezentanco in pionirje slovenskega rokometa, ki so v nekdanjem hramu slovenskega rokometa na prvi uradni domači tekmi 18. marca 1992 premagali prav Italijo z 19:13. Naslednja tekma proti Srbiji bo 13. aprila v večjem Zlatorogu, kjer se obeta peklensko vzdušje.

Na mednarodni dan sreče se je začelo po željah združenih slovenskih navijačev, ki so bili srečni, ko so igralci v modrih dresih takoj pokazali, kdo je gospodar na igrišču. Obramba je bila veliko bolj agresivna kot v Padovi in v pomoč ogretemu Klemnu Ferlinu, v napadu je bil v pravi formi Bombač, Slovenija je vodila s 5:1 in po 15 minutah z 9:4. Pri Italijanih je bil nevaren samo Andrea Parisini, ki je s črte dosegel vse štiri gole za goste. Ferlin je bil pri sedmih obrambah, zaustavil je tudi sedemmetrovko.

V igro sta prišla hitronoga Domen Makuc in Staš Skube, slednji je poskrbel za dotlej najvišje vodstvo z 11:5 in 12:6. Ob koncu prvega dela je slovenski ritem popustil, kar so azzurri izkoristili s prepolovitvijo zaostanka na 9:12. Vodstvo je bilo med odmorom še vedno v varnih vodah. Za to je bil najbolj zaslužen Ferlin.

Darko Cingesar se je vrnil v reprezentanco. FOTO: Hazem Gouda/Reuters

Drugi polčas je začela ista ekipa kot prvega z zunanjo linijo Bombač-Nik Henigman-Nejc Cehte ter Blažem Blagotinškom na črti in hitro odbila italijansko grožnjo (14:9), toda gostje, ki so imeli nekaj podpore navijačev, niso izobesili bele zastave. Še vedno je bil nerešljiva uganka krožni napadalec Parisini (6 golov), v vratih je bil spet vroč Cehtetov soigralec iz Hannovra Ebner, razlika se je zmanjšala na spet bolj nevarnih 15:12.

Zorman je v igro poslal Aleksa Vlaha, enega boljših igralcev v Padovi. S sedmih metrov je bil uspešen mladi Domen Novak in pri 17:12 (45. minuta) se je spet lažje dihalo. Pomemben trenutek se je zgodil, ko sta madžarska sodnika po prepričanju navijačev po krivici izključila Cehteta, nakar je zadonelo Kdor ne skače, ni Slovenc! Prednost je po zadetku razigranega Bombača poskočila na 21:15, deset minut pred koncem je že bilo jasno, da bo v odločilni krog kvalifikacij napredovala Slovenija. Toliko bolj, ko je Jože Baznik ubranil drugo sedemmetrovko.

Na koncu so se razigrali še Vlah, Skube in Tilen Kodrin ter ob čustvenemu Bazniku poskrbeli za visoko zmago s sedmimi goli razlike. Gledalci so dali stoječe ovacije svojim junakom, ki jih čez slab mesec čaka še veliko težja naloga.