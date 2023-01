Polom krimovk v Budimpešti

Rokometašice Krima Mercatorja so v 11. krogu lige prvakinj v gosteh izgubile proti Ferencvarosu s 26:37 (10:19). Prihodnjo nedeljo bodo izbranke Dragana Adžića gostile Banik Most.

Krimovke so se na Madžarsko odpravile z lepo popotnico dveh zaporednih zmag v tem tekmovanju, hkrati pa so bile opogumljene tudi že z igro na prvi medsebojni tekmi, ki so jo sicer po večinoma enakovrednem boju izgubile za dva zadetka. Toda tokrat so Madžarke že v prvem polčasu strle ljubljanski oreh, v drugem polčasu pa zlahka držale tekmice na varni razdalji.

Ljubljančanke tako ostajajo pri osmih točkah in so spet padle na sedmo mesto v skupini A, ki ne zagotavlja napredovanja, Ferencvaros pa je po novem pri enajstih. Do konca prvega dela bo Krim igral še proti Baniku in Bukarešti doma ter gostoval pri Kristiansandu.

Krimovke so zadržano začele tekmo in hitro zaostale z 1:4 in 2:6, kmalu pa tudi z 2:8 in 4:10, pri čemer je Katrin Klujber dosegla štiri zadetke, Krim pa zadel le štiri od 12 strelov.

Po dvominutni kazni Nini Žabjek so gostiteljice še povečale prednost, na 12:4 je v 17. minuti povedla Antje Angela Malestein, ki je bila takrat tudi pri štirih zadetkih. V nadaljevanju so domače igralke ves čas ohranjale varno razdaljo, na glavni odmor pa nesle devet zadetkov zaloge po golu Szandre Szöllosi-Zacsik.

Na začetku drugega polčasa je Ferencvaros prvič na tekmi povedel za deset golov, takrat je bilo že jasno, da je Krim v želji po ugodnem razpletu pred misijo nemogoče, posebej ko je Emily Bölk razliko povečala na 12 v 38. minuti. Največja razlika je sicer znašala 13 golov.

Klujber je bila z desetimi goli najboljša pri zmagovalkah, toliko pa jih je za Krim dosegla tudi Darja Dmitrijeva. Blanka Biro je zbrala 15 obramb za zmagovalno ekipo, obe ljubljanski vratarki, Barbara Arenhart in Jovana Risović, pa le sedem.