Pomembna zmaga Krimovk v Franciji

Rokometašice Krima Mercatorja so v devetem krogu evropske lige prvakinj v Franciji premagale Brest s 24:22 (10:12; Radičević 7, Dmitrijeva 5, Lazović 4; Jauković 6).).

Po drugi zmagi v tej sezoni nad tekmico iz Bresta se ji je ljubljanska ekipa tudi močno približala na lestvici in za njo zaostaja le točko.

V izenačenem in negotovem obračunu ljubljanska ekipa v prelomnih trenutkih dvoboja ni popuščala, dobro predstavo je prikazala predvsem v obrambi, ki ji je tudi prinesla drugo zmago nad Brestom v tej sezoni. Brest ji je do konca tekme vseskozi dihal za ovratnik, v živčni in napeti končnici pa so rokometašice iz Ljubljane v pravih trenutkih dosegale gole in vse do zadnjega zvoka sirene držale prednost enega do dveh zadetkov.

Krim Mercator je po nepopolnem devetem krogu na sedmem mestu v skupini A. V vodstvu sta norveški Vipers Kristiansand in romunska Bukarešta s 13 točkami, nemški Bietigheim in danski Odense (vsi tekma manj) sta zbrala po deset, madžarski Ferencvaros devet, Brest sedem, Krim Mercator šest, češki Banik Most pa je na zadnjem mestu brez točk.

Ljubljanska ekipa bo po božično-novoletnem premoru naslednjo tekmo igrala 8. januarja prihodnje leto, ko bo doma gostila Bietigheim. V nadaljevanju se bo nato doma pomerila še z Banikom iz Mosta in Bukarešto, v gosteh pa s Ferencvarosem in Kristiansandom.