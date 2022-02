Pomemben podvig krimovk v Franciji

Rokometašice Krima Mercatorja so v zaostali tekmi 11. kroga lige prvakinj v gosteh igrale neodločeno 27:27 (15:17) proti Metzu. Izbranke Nataše Derepasko nova preizkušnja čaka že v soboto, ko bodo v gosteh pri Kristiansandu igrale zaostalo tekmo 9. kroga.

Ljubljančanke, ki so do te tekme zbrale sedem točk, so pred odhodom na težki gostovanji v Metz in Kristiansand poudarjale, da lahko z držanjem dogovorov in disciplino vzamejo kakšno točko favoriziranima tekmecema. To so udejanjile že na prvi od dveh tekem in se utrdile na šestem mestu skupine, ki še vodi v dodatne boje za četrtfinale.

Krimovke do konca skupinskega dela čaka že omenjeni obračun s Kristiansandom ter nato za konec domača tekma z neposrednim tekmecem za šesto mesto Sävehofom, ki bo pred tem igral še proti Györu.