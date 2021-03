Preminil Tomaž Čater

V 52. letu starosti je v Minsku po zahrbtni bolezni umrl nekdanji slovenski rokometni reprezentant in trener Tomaž Čater, je na svoji spletni strani zapisala Rokometne zveza Slovenije.



Čater je bil član izbrane vrste, ki je po slovenski osamosvojitvi odigral zgodovinski prvo tekmo proti Hrvaški. Čater je bil v času igralske kariere član Celja Pivovarne Laško.



»Žalostna vest. Danes nas je po bolezni v 52. letu starosti zapustil Tomaž Čater. Kar devet sezon je nosil celjski dres, bil je tudi član slovenske reprezentance. Po končani karieri je deloval kot trener. Čaki, počivaj v miru! Vsem najbližnjim izrekamo iskreno sožalje,« so se od svojega nekdanjega člana poslovili pri Celju Pivovarni Laško.



Po koncu kariere je zaplul v strokovne vode in uspešno vodil ženske ekipe, v zadnjih letih pa je opravljal vlogo selektorja reprezentance Belorusije.

