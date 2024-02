Prihaja evropski klubski šampion

Rkometni klub Celje Pivovarna Laško se bo v sredo v 12. kolu skupinskega dela lige prvakov pomeril proti Magdeburgu. Nemške zasedbe po mnenju trenerja Celjanov Alema Toskića ni mogoče ustaviti, prepričan pa je, da se njegovi varovanci izziva ne bodo ustrašili. Dvoboj se bo v dvorani Zlatorog začel ob 18.45.

Magdeburg je aktualni evropski prvak in trenutno zaseda drugo mesto v skupini B. Po porazih v prvih dveh krogih lige prvakov so nanizali devet zaporednih zmag in so ena izmed najbolj vročih ekip v Evropi. Gojijo hiter, privlačen rokomet in so nevarni z vseh položajev. Tega se zavedajo tudi v celjskem taboru. Do tekme sta še dva dneva, ki ju bodo izkoristili za zadnje priprave na tekmo. Toskić od igralcev pričakuje veliko željo in borbenost, zaveda pa se kakovosti tekmeca.

»Magdeburg trenutno igra najlepši in najhitrejši rokomet v Evropi. Praktično nemogoče jih je ustaviti. Mi se zagotovo ne bomo ustrašili in se povlekli nazaj,« je na novinarski konferenci pred tekmo dejal Toskić.

Ta ima na razpolago mlado zasedbo, ki ji takšni spopadi z evropskimi velikani pomagajo pri nabiranju izkušenj. »Imamo mlado ekipo, igralce, ki se razvijajo in jim takšne tekme ogromno dajo. Vsaka tekma proti najboljšim evropskim ekipam je dobra izkušnja, iz katere se lahko veliko naučijo. Ti mladi igralci si zaslužijo podporo s tribun in upam, da navijači pridejo v čim večjem številu.«

Po odhodu Anteja Ivankovića v nemški Stuttgart je vlogo prvega levega zunanjega igralca pri Celju prevzel Uroš Milićević. Večja odgovornost mu ne predstavlja večjega bremena, zgolj dodatno spodbudo.

»Že kot otrok sem sanjal, da bi igral v ligi prvakov proti najboljšim evropskim ekipam. Večja vloga je nekaj, kar sem si želel in na to gledam zgolj pozitivno in ne kot dodaten pritisk. V sredo si želim bolje odpreti tekmo, kot pred tednom dni v Franciji. Nasproti nam bo stal evropski velikan in želim si prikazati dobro predstavo,« je dejal Milićević.

Celjani v dosedanjem poteku lige prvakov še niso osvojili točke in so prikovani na dno skupine B. Wisla Plock in Porto imata tri kroge pred koncem na šestem oziroma sedmem mestu neulovljivo prednost šestih točk, zato bodo rokometaši iz knežjega mesta do konca evropske sezone igrali za prestiž. Nazadnje so bili nemočni v Montpellieru, tamkajšnja zasedba je dvoboj dobila z 32:21.

Na vrhu skupine B je Barcelona z 20 točkami, sledi Magdeburg z 18. Veszprem ima 16, Montpellier 12, GOG Gudme pa 10 točk.