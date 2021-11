Proč z bikinijem, tudi dekleta lahko nosijo hlače

Po valu ogorčenja zaradi kaznovanja norveških rokometašic na mivki, ker so nosile kratke hlače namesto bikini kopalk, je Mednarodna rokometna zveza (IHF) spremenila pravila glede dovoljenih dresov. Odslej lahko rokometašice nosijo oprijete (kolesarske) hlače, malce spremenjen je tudi zgornji del, ki zakriva več telesa.

IHF je bil tarča kritik od julija, ko je njena evropska podružnica EHF kaznovala s 1500 evri norveško reprezentanco med evropskim prvenstvom do 21 let v Bolgariji. EHF je hlače, kakršne nosijo v moški konkurenci, označila za neprimerno oblačilo.

Norvežanke so se uprle pravilu in nosile kolesarske hlače ter bile kaznovane. FOTO: Reuters

Kampanjo je sprožila avstralska aktivistka Talitha Stone, ki živi na Norveškem, pod njeno peticijio se je podpisalo 61.000 ljudi. »Upam, da je to začetek konca seksizma v ženskem športu,« je sporočila Stoneova. V bran Norvežankam je stopila tudi ameriška pevka Pink in na twitterju izrazila podporo njihovemu boju proti seksističnim pravilom.

Športni ministri skandinavskih držav so pozvali krovni zvezi, naj spremenita arhaična pravila. Ženska športna združenja pa so celo zahtevala odstop predsednikov IHF in EHF, Hasana Moustafe in Michaela Wiedererja. Vprašanje, če jih bo novo pravilo zadovoljilo, saj morajo dekleta nositi oprijete hlače, medtem ko pri fantih omejitev ni in lahko nosijo ohlapne.