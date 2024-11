Prvi celjski operativec Benicky tudi pomočnik trenerja na Češkem

Rokometašem Celja Pivovarne Laško gre nepričakovano dobro v tej sezoni in pričakovali bi, da se njihov direktor Miroslav Benicky dan in noč ukvarja z vodenjem enega naših najuspešnejših kolektivov, zato je bila toliko bolj presenetljiva informacija, da je hkrati tudi pomočnik trenerja v prvi češki ženski ligi pri klubu HK Hodonin.

Slovak, ki živi v Ljubljani, je bil na tekmi med Hodoninom in Zlinom 17. novembra 2024 v uradnem zapisniku naveden kot pomočnik trenerja Adija Milana, tudi na fotografijah je vidno, da je bil na igrišču med minuto odmora in po tekmi, nosil je tudi trenirko z inicialkama MB.

Miroslav Benicky je v Celje prišel leta 2022. FOTO: RK CPL

Benickega je v Celje leta 2022 pripeljal predsednik Celja PL Gregor Planteu, ki pa se po sezoni poslavlja, saj je bil izbran za podpredsednika združenja evropskih klubov (Forum Club Handball) v Kölnu in bi bila njegova funkcija nezdružljiva.

Benicky: Pomagal sem prijatelju

Benicky je tudi član predsedstva pri združenju prvoligašev na Rokometni zvezi Slovenije. Na naše vprašanje o svoji dvojni vlogi je povedal: »V tem ne vidim nič spornega. Moj najboljši prijatelj Adi Milan, ki je prvič v vlogi trenerja, me je prosil, če mu pridem za konec tedna pomagat na klopi, ker je imel Hodonin ključno tekmo za obstanek. Bil je zaseben izlet ob prostem času. Pred tem sem bil nazadnje na Češkem avgusta, ker ni bilo časa. Hodonin je polamaterska ekipa in jaz nisem na njegovi plačilni listi. V celjskem klubu vedo za to in s tem nimajo težav.«

Benicky, ki sicer nima trenerske licence, je bil pred prihodom v Celje športni direktor pri najboljšem slovaškem klubu Tatranu Prešovu. Celjani, ki jih vodi trener Paulo Pereira, so v tej sezoni doživeli le en poraz in v ligi NLB zaostajajo samo za Slovanom. Nastopajo tudi v pokalu EHF.