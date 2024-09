Celje Pivovarna Laško je še vedno velik klub in to želi dokazati

Prvič po več kot desetih letih rokometaši Celja Pivovarne Laško v sezono ne vstopajo kot favoriti za osvojitev naslova državnega prvaka. Še več, mnogi jih ne vidijo niti med prvo trojico v prenovljeni ligi NLB, ki bo imela spomladi končnico. Toda nekdanji evropski in 26-kratni slovenski prvaki želijo pokazati, da so še vedno velik klub, na katerega je treba računati.

V idiličnem okolju v Termah Dobrna so Celjani predstavili ekipo in razgrnili načrte. Tudi sami se nimajo za favorite, ne nazadnje so bili nazadnje tretji, zapustili so jih glavni igralci, kot so Mitja Janc, Tim Cokan in Stefan Žabić, že prej Ante Ivanković. V povprečju so člani prvega moštva stari 22,5 leta. Kot rad poudari direktor Miroslav Benicky, so začeli nov projekt, ki naj bi v treh letih pivovarje spet ustoličil na rokometnem Triglavu.

Paulo Pereira se veseli novega izziva. FOTO: Slavko Kolar

Celje torej naj ne bi bila več avtobusna postaja, na kateri igralci prihajajo in odhajajo, še preden kaj resnega naredijo za klub ... »Prvi cilj nam je preprečiti odliv igralcev, večina ima dolgoročne ali vsaj dveletne pogodbe. Če bo ta ekipa skupaj rasla tri leta, bo dozorela za velike stvari,« je optimističen Benicky, ki pove, da je proračun kluba 1,5 milijona evrov, dolgov do igralcev pa ni. Stabilnost klubu naj bi zagotavljala razpršena sponzorska struktura z 80 partnerji.

Jesus Hurtado in Andraž Makuc sta okrepitvi Celja. FOTO: Slavko Kolar

Med okrepitvami velja izpostaviti predvsem Andraža Makuca, nazadnje s Koprom prvega strelca lige, vsestranskega madžarskega upa Alexa Bognarja, na posojo iz Porta je prišel robustni krožni napadalec Jesus Hurtado. Projekt vrnitve Celja na vrh so zaupali izkušenemu strokovnjaku Paulu Pereiri, portugalskemu selektorju, znanemu po dobrem delu z mladimi.

Celje Pivovarna Laško 2024/25 Vratarji: Gal Gaberšek, Željko Kozina (Hrv), Jan Češek; levi krili: Tadej Mazej, filip Rakita; levi zunanji: Uroš Miličević, Alex Bognar, Nik Ćirović, Tio Malović; srednja zunanja: Andraž Makuc, Vukašin Antonijević (Srb); desna zunanja: Žiga Mlakar, Mai Marguč; desni krili: Luka Perić (Srb), Žiga Belej; krožni napadalci: Oleksander Onufrijenko (Ukr), Jesus Hurtado (Por), Leon Gregorič, Maj Jelen.

»Vesel sem, da se je Celje odločilo zame, v mesecu in pol nisem opazil niti ene slabe stvari. Klub je odlično voden, v ekipi je ogromno talenta. Sezona bo velik izziv za vse nas, verjamem, da bodo navijači prepoznali našo predanost delu in nas podprli,« se je v novem okolju dobro znašel Pereira, ki zna že kar nekaj slovenskih besed. »Gorenje, Trimo in Slovan so na papirju pred nami, a mi želimo porušiti to razmerje. Sanje so pomembne, le te nas lahko pripeljejo v nebesa. Vedno bomo igrali na zmago in ves čas moramo napredovati,« je dodal 59-letni strateg.

Krim Mercator s starimi znankami Rokometašice Krima Mercatorja začenjajo 30. zaporedno sezono v EHF ligi prvakinj. Danes ob 18. uri jih čaka tekma v Koprivnici. S Podravko se dobro poznajo, saj so imeli med pripravami nekaj skupnih treningov in tekem. Ekipa Dragana Adžića je favorit, saj ima kopico vrhunskih igralk na čelu s povratnico Ano Gros. Podravka se vrača med elito po dveh letih, vodi jo Ivica Obrvan, glavna okrepitev je nekdanja krimovka Matea Pletikosić. »Zagotovo nas čaka zahtevna tekma, a verjamem v našo kakovost in zmago,« je povedala krilna igralka Tamara Mavsar.«

Predstavitev ekipe v Dobrni. FOTO: Slavko Kolar

Celjani ne bodo igrali lige prvakov, nastopali bodo v pokalu EHF in želeli priti čim dlje, morda do konca. Prva ovira bo Gračanica iz BiH sredi oktobra. Sezono bodo začeli danes proti Jeruzalemu, s katerim so se merili v zadnjem kolu prejšnje sezone, ko je prišlo do množičnega pretepa in sankcij.

Trebanjci branijo štiri gole prednosti Rokometaši Trima bodo danes ob 19. uri v Franciji odigrali povratno tekmo kvalifikacij za EHF evropsko ligo. V Limogesu bodo branili štiri gole (32:28) prednosti s prve tekme. Ekipa trenerja Radoslava Stojanovika se želi v skupinskem delu tekmovanja pridružiti Gorenju. »Občutki pred tekmo so dobri. Vemo, da v sodobnem rokometu štirje goli prednosti ne pomenijo veliko, tako da gremo motivirani in polni elana na povratno tekmo v Limoges,« pravi organizator igre Marko Kotar.

Žiga Mlakar, Paulo Pereira in Miroslav Benicky so predstavili cilje. FOTO: Slavko Kolar

Izkušnje utelešata kapetan Žiga Mlakar in njegov namestnik, (občasni) reprezentant Tadej Mazej. »Naloga nas bolj izkušenih je pomagati fantom odrasti tako na igrišču kot zunaj njega. Zelo smo motivirani, naš adut je sproščenost. Želimo upravičiti ime Celja, ki je velik klub, cenjen tudi v Evropi. Ne moremo obljubiti naslova, obljubljamo pa borbo za vsako žogo,« je odločen Mlakar.

26 naslovov državnega prvaka je doslej osvojilo Celje PL, Gorenje 5, Cimos in Prule po 1.

Pari 1. kola, sinoči: Krka – Ribnica 32:21, Slovenj Gradec – Slovan 24:27; danes: Celje PL – Jeruzalem (18), Koper – Krško, Loka – Gorenje (19); odigrano prej: Sviš – Trimo 27:30.