David Razgor z igrišča na klop

David Razgor, otrok RK Celje Pivovarna Laško, ostaja zvest matičnemu klubu že vso kariero in tako bo tudi v prihodnje. Preselil se bo na trenersko klop, kjer bo pomočnik Alemu Toskiću, so sporočili državni prvaki.

Razgor (32 let) je eden redkih igralcev, ki so vso kariero preživeli v Celju. Njegov starejši brat Simon, prav tako levo krilo, je igral za Maribor in Meškov Brest. David je konec maja še enkrat dvignil pokal za osvojitev naslova državnega prvaka, kolajno je prejel s hčerko v naročju.

David Razgor je odigral veliko tekem v ligi prvakov. FOTO: Roman Šipić

Razgor bo zadnjo tekmo odigral v soboto, ko bo v Zlatorogu gostovala Barcelona z Domnom Makucem in Blažem Jancem, ki se pripravlja na branjenje naslova v ligi prvakov. F4 v Kölnu bo 18. in 19. t. m., Katalonci se bodo v polfinalu pomerili s Kielom.

Priljubljeni Raza s številko 9 za celjski klub igra že od 8. leta starosti. Prvič je za člansko ekipo zaigral že v sezoni 2007/08, od leta 2009 pa je bil njen polnopravni član. Do danes je za člansko zasedbo zbral 13 sezon in 579 nastopov, s čimer je igralec z največ nastopi za člansko zasedbo v novejši zgodovini, dosegel pa je 1.212 zadetkov. Veselil se je devetih naslovov državnega prvaka, osmih pokalnih naslovov in šestih superpokalnih. Kapetanksko vlogo je nasledil od Luke Žvižeja.

David Razgor je na kapetanskem mestu nasledil Luko Žvižeja. FOTO: Sasa Pahic Szabo/kolektiff

»Naposled je prišel trenutek, ko bom še zadnjič oblekel rumeni dres s številko 9. Težko bi si zamislil bolj interesantno ekipo, kot je Barcelona za mojo zadnjo tekmo v karieri. V mladosti je bila trn v peti Celju, ko je naskakoval evropski vrh, a sem jo hkrati tudi občudoval. Desetletje kasneje sem imel privilegij igrati v ligi prvakov in proti njej dosegel ene izmed prvih zadetkov v začetkih moje članske kariere,« je za klubsko stran povedal Razgor.

V soboto se bodo navijači poslovili tudi od Tilna Kodrina, Vida Poteka in Radojice Čepića, Celje je že zapustil Mirsad Terzić. Poslavlja se tudi direktor Rok Plankelj, ki ga je nasledil Slovak Miroslav Benicky.