Reševanje vojaka Urha: v tem življenju ga Egipt ne vidi več

Slovenska rokometna reprezentanta Urh Kastelic in Tilen Kodrin sta zaradi pozitivnega testa ob prihodu v Kairo morala v izolacijo, med katero se jima je v Egiptu dogajalo marsikaj. Kaj je z letališča v Frankfurtu sporočil vratar Kastelic? Kako je bilo v osami, kako sta si krajšala čas. Kakšne so izkušnje z egiptovskim zdravstvenim sistemom in prometom. Mehurčki še zdaleč niso nepredušni, okužena tudi slovenska sodnika, bo SP sploh izpeljano do konca?