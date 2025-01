Rokometni velikan Vipers dokončno zaprl svoja vrata

Ženski rokometni klub Vipers Kristiansand, sedemkratni norveški prvak in najboljša evropska ekipa od leta 2021 do 2023, je uradno sporočil, da zaradi nerešljivih finančnih težav zapira svoja vrata. Klub, ki to sezono nastopa v skupini B lige prvakinj, je sicer že konec oktobra razglasil stečaj in iskal rešitev, a očitno neuspešno. »S težkim srcem moramo sporočiti, da se je upravni odbor Vipersa odločil za prekinitev dejavnosti in razglasitev stečaja kluba,« je zapisal norveški klub na svoji spletni strani.

»Upravni odbor je odločitev sprejel po temeljiti oceni finančnega stanja kluba in pomanjkanja možnosti za nadaljnje delovanje. Sprožilni dejavnik za odločitev je pomanjkanje garancije za obratovanje za tekočo sezono v kombinaciji s pomanjkanjem likvidnosti,« so še zapisali pri Vipersu.

Čeprav je klub od leta 2021 do 2023 osvojil tri zaporedne naslove v ligi prvakinj, se je več mesecev spopadal s finančnimi težavami. Oktobra lani je že razglasil stečaj, a je izredna skupščina kluba sklenila, da nadaljuje dejavnosti za tekočo sezono zahvaljujoč finančnim garancijam skupine zunanjih vlagateljev.

Toda upravni odbor je presodil, da ta jamstva niso »realna, zaradi česar bi bilo nadaljnje delovanje kluba neodgovorno«. Zdaj so na Norveškem klub odstranili tudi z lestvice državnega prvenstva.

»Nimam besed. Moje roza srce (barva dresa, op. p.) je zlomljeno,« je novico na instagramu komentirala Katrine Lunde, veteranka ekipe.