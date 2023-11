Še deveti poraz slovenskih prvakov

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v devetem kolu skupinskega dela lige prvakov doma s 25:30 (13:15) klonili tudi proti Wisli iz Plocka. Celjani so tako doživeli še deveti poraz v skupini B, petega na domačem igrišču.

V 50. minuti so gostitelji zaostajali še za dva gola (23:25), popolnega preobrata pa niso zmogli. Poljaki so jih v prelomnih trenutkih dvoboja držali na varni razdalji treh do petih golov, na koncu pa so osvojili tudi dvorano Zlatorog, potem ko so Celjane drugič v sezoni premagali z izidom 30:25.

Pri slovenskih prvakih je bil tokrat najbolj učinkovit Mitja Janc z osmimi goli, Ante Ivanković pa je dosegel šest zadetkov. Celjani bodo 7. decembra gostovali v Barceloni.